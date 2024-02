Actualmente, y según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la clase social más numerosa en México es la clase baja, con un porcentaje del 56.6%, y la cual tiene un ingreso mensual que puede ir desde los mil, hasta los 11 mil pesos. Más de la mitad del país pertenece a este sector. La clase media, que en el algún momento de nuestra historia fue la de mayor número, ahora se convierte en un grupo minoritario, y cada vez más inaccesible.

En Estados Unidos las cosas no son muy distintas. El diario The Washington Post, con datos estadísticos de la Reserva Federal de aquel país, demuestra que los años por venir no son muy prometedores para el sector poblacional perteneciente a la clase media. Desde la perspectiva económica, para pertenecer a la clase media de los Estados Unidos se debe tener un ingreso anual no inferior a los 75 mil dólares (cerca de 1 millón 300 mil pesos mexicanos al tipo de cambio de hoy).

¿Qué es lo que se considera clase media en Estados Unidos? Esto se resume en cinco características fundamentales: que tengan un empleo estable, capacidad de ahorro y ciertos fondos para afrontar cualquier gasto imprevisto, seguro médico, y una posterior jubilación con comodidades.

No obstante, considerando las inconsistencias del panorama económico actual, el Washington Post indica que en el transcurso de los años siguientes hay cosas que cada vez serán más inaccesibles para la clase media, en concreto cuatro, y que se trata de las siguientes:

Viajes, en especial al extranjero

Vivienda propia

Autos nuevos

Escuelas privadas

Esta realidad ya no solo es propia de los Estados Unidos. En México, con el repunte de la clase baja como la más numerosa, cada día es más complicado o imposible siquiera considerar una casa propia, un auto nuevo, educación privada, viajes al extranjero. Ya no es tan sencillo para un mexicano adquirir una vivienda, el crédito para un coche. Ya no son oportunidades que en algún momento se consideraron asequibles, o posibles, para la clase media. Las cuentas no dan en el día a día.

Cada día se vuelve más complicado pertenecer a la clase media, y el encarecimiento de la misma también le complica las cosas a quien ya pertenece a esta. El panorama económico está cambiando, y las categorías de lo que se considera "clase social" tendrán que replantearse en determinado momento. Un 42.2% de los habitantes en México corresponde a este sector poblacional.

