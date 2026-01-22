La Selección Mexicana vivirá una noche especial en su duelo amistoso ante Panamá, ya que seis de los ocho futbolistas de Chivas convocados por Javier Aguirre saltarán como titulares, marcando un momento importante tanto para el Tricolor como para el club tapatío. Dentro de ese grupo destacan Richy Ledezma y Brian Gutiérrez, quienes harán su debut oficial como titulares con la camiseta nacional, en un compromiso que servirá como laboratorio rumbo a los siguientes retos del proceso mundialista.

De acuerdo con la alineación confirmada, México iniciará con Raúl Rangel en la portería; en la defensa estarán Richy Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila, Brian González; el mediocampo será comandado por Luis Romo, quien portará el gafete de capitán, acompañado por Obed Vargas y Marcel Ruiz; mientras que el ataque lo integrarán Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Germán Berterame. Esta estructura refleja la intención de Aguirre de apostar por una base joven combinada con elementos de mayor recorrido.

Para Ledezma y Gutiérrez, el compromiso representa un paso clave en sus carreras, al consolidarse como opciones reales dentro del proyecto del “Vasco”. Ambos futbolistas han mostrado regularidad en el torneo local y ahora tendrán la oportunidad de trasladar ese rendimiento al plano internacional.

En contraste, Armando “Hormiga” González y Ángel Sepúlveda comenzarán el encuentro desde el banquillo. Aunque no verán acción de inicio, se mantienen como alternativas ofensivas para el segundo tiempo, dependiendo del desarrollo del partido.

El amistoso ante Panamá no solo servirá para afinar detalles tácticos, sino también para evaluar el desempeño de nuevos talentos. Con Aguirre al mando, el Tricolor busca ampliar su baraja de opciones de cara a la Copa del Mundo.

