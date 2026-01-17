Peleas de box hoy: cartelera este sábado 17 de enero

El mundo del boxeo comienza a calentarse con peleas de importancia regional que prometen espectáculo y emociones.

La actividad arrancará cuando en México aún sea de mañana, con la transmisión desde Alemania del combate entre Freddy Kiwitt frente a Suleiman Jafaru, por el título superwélter Global de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el campeonato mundial de la Federación Mundial de Boxeo, en la misma categoría.

Esta función comenzará a las 10:00 horas y será transmitida por la plataforma de streaming DAZN.

Boxeo nacional

En el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en Mérida, la pelea estelar la disputarán el mexicano Russel Acosta y el ecuatoriano Edison Martínez, en la división minimosca. El combate será transmitido por Box Azteca, a través de Canal 7, a las 23:00 horas.

Acosta se mantiene invicto y parte como favorito para llevarse la victoria.

En la misma función, que iniciará a las 18:00 horas, también subirán al ring:

Adriano Sayú vs. Miguel Agúndez Bustamante

Daniel “Zurdo” Garrido vs. Bralton Muñoz

X/TUDNMEX

Por su parte, en el Deportivo Cuauhtémoc de la Ciudad de México, se enfrentarán Gabriel “Nitchs” Jiménez y Daniel “Dragón” Sánchez, en la división superligero.

La pelea está pactada a 10 rounds y tendrá en juego un cinturón simbólico avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Será transmitida por ESPN KnockOut a las 20:00 horas, y por Canal 5 de Televisa a las 23:00 horas.

La función en el Deportivo Cuauhtémoc comenzará a las 17:00 horas, y la entrada será un kilo de alimentos no perecederos, los cuales serán donados a diversos centros de rehabilitación.

Otras peleas de la cartelera son: