Sam Darnold se conectó con Jaxon Smith-Njigba para un touchdown en el tiempo extra, luego conectó con un Eric Saubert completamente descubierto para la conversión ganadora de 2 puntos, y los Seattle Seahawks se recuperaron de un déficit de 16 puntos en el último cuarto para sorprender a Los Angeles Rams 38-37 el jueves por la noche y tomar una ventaja de un juego en la NFC Oeste.

Los Seahawks anotaron 3 de 3 conversiones de 2 puntos, ninguna más improbable que la que empató el partido 30-30 en el último cuarto. El pase desviado de Darnold, dirigido a Zach Charbonnet, fue inicialmente declarado incompleto, pero tras la revisión de la repetición se determinó que fue un pase hacia atrás . Charbonnet, quien había recogido el balón suelto en la zona de anotación, anotó los 2 puntos.

Los Rams recibieron el balón primero en el tiempo extra y Matthew Stafford conectó con Puka Nacua, quien llegó a la zona de anotación sin ser tocado para un touchdown de 41 yardas, poniendo el marcador 37-30. Nacua terminó con 12 recepciones para 225 yardas y dos touchdowns, y Stafford acumuló 457 yardas por pase (la tercera mayor cantidad de su carrera) y tres anotaciones, mientras que la ofensiva de los Rams totalizó 581 yardas sin pérdidas de balón.

Sin embargo, los Seahawks lograron algunas paradas importantes en el último cuarto que fueron cruciales para la remontada de Seattle. Los Rams tuvieron cuatro despejes y un gol de campo fallado en sus últimas cinco posesiones del tiempo reglamentario.

Seattle (12-3) aseguró un lugar en los playoffs y se colocó en posición de ser el primer sembrado en la NFC, mientras que Rams (11-4) enfrenta un primer partido de playoffs como visitante si no puede superar a los Seahawks en las últimas dos semanas de la temporada.

Los Seahawks perdían 30-14 cuando Rashid Shaheed devolvió un despeje 58 yardas para touchdown y Darnold conectó con Cooper Kupp para la conversión de 2 puntos. Tras un tres y fuera de los Rams, Darnold encontró al ala cerrada AJ Barner para un touchdown de 26 yardas, y Charbonnet empató el marcador en la peculiar jugada de 2 puntos.