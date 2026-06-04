El mariscal de campo Russell Wilson, figura histórica de los Seahawks y campeón de la NFL en 2014, anunció el miércoles su retiro del futbol americano profesional para iniciar una nueva etapa como analista de televisión.

A sus 37 años, Wilson informó que se incorporará como comentarista a la cadena CBS Sports. La noticia fue presentada mediante un video que repasa algunos de los momentos más destacados de su carrera.

Seleccionado en la tercera ronda del Draft de 2012, el quarterback se ganó rápidamente la titularidad con los Seahawks durante su temporada de novato y condujo al equipo a conquistar el Super Bowl apenas en su segundo año en la liga.

A lo largo de su trayectoria fue convocado en diez ocasiones al Pro Bowl y lideró la ofensiva de Seattle durante una década. Posteriormente se unió a los Broncos, donde su rendimiento disminuyó hasta perder la titularidad en 2023.

Las dos últimas campañas de su carrera las disputó con los Steelers y los Giants de Nueva York. Con este último equipo participó únicamente en tres encuentros antes de ceder su lugar al novato Jaxson Dart.