Los Colorado Rockies y Willi Castro llegaron a un acuerdo para un contrato de dos años y 12.8 millones de dólares, según fuentes. Castro es el segundo pelotero que los Rockies fichan con un contrato de Grandes Ligas esta temporada baja la gestión del nuevo presidente de operaciones de béisbol, Paul DePodesta.

En la actualidad, es probable que Castro, de 28 años, sea el tercera base titular de Colorado, aunque ha demostrado ser un jugador versátil confiable con extensa experiencia en el campocorto, la segunda base y las tres posiciones del jardín.

Tras jugar parte de cuatro temporadas con Detroit al principio de su carrera en las Grandes Ligas, Castro tuvo sus mejores temporadas en 2023 y 2024 con Minnesota, registrando un fWAR de 5.4 en ambas campañas, jugando en todas las posiciones del campo excepto la de receptor.

Castro fue All-Star en 2024, pero su desempeño tanto ofensivo como defensivo decayó en 2025, enfrentando grandes dificultades tras ser adquirido por Chicago en la fecha límite de traspasos.

Castro, ambidiestro, terminó la temporada regular con una línea de bateo de .170/.245/.240 y un jonrón en 34 partidos con los Cachorros, y no participó en ninguno de los ocho juegos de playoffs de Chicago.

Defensivamente, Castro registró -9 outs por encima del promedio la temporada pasada, una disminución drástica comparado con los 0 OAA que acumuló en 2024 y los 3 OAA que obtuvo en 2023.