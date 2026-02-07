El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa con la actividad este sábado 7 de febrero con una agenda que combina partidos de alta convocatoria, duelos con historial intenso y encuentros que pueden generar movimientos relevantes en la Tabla General tras cinco jornadas disputadas.La fecha sabatina ofrece variedad para seguir todos los encuentros EN VIVO a través de televisión abierta, canales de paga y streaming, permitiendo a los aficionados elegir la señal de su preferencia.Te compartimos la agenda completa de los partidos del sábado 7 de febrero, con horarios y canales de transmisión.No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX este sábado 7 de febrero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horarios del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF