El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa con la actividad este sábado 7 de febrero con una agenda que combina partidos de alta convocatoria, duelos con historial intenso y encuentros que pueden generar movimientos relevantes en la Tabla General tras cinco jornadas disputadas.

La fecha sabatina ofrece variedad para seguir todos los encuentros EN VIVO a través de televisión abierta, canales de paga y streaming, permitiendo a los aficionados elegir la señal de su preferencia.

Te compartimos la agenda completa de los partidos del sábado 7 de febrero, con horarios y canales de transmisión.

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Toluca vs Cruz Azul | 17:00 | TV Azteca, FOX One, ViX Premium, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

Querétaro vs León | 17:00 | FOX One, FOX+

Atlas vs Pumas | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Pachuca vs Juárez | 19:00 | FOX One, FOX+

América vs Monterrey | 21:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX este sábado 7 de febrero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horarios del tiempo del centro de México

