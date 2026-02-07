Sábado, 07 de Febrero 2026

Partidos HOY Liga MX: dónde ver EN VIVO los juegos del 7 de febrero

La J5 del Clausura 2026 continúa este sábado con cinco partidos, con transmisiones en TV abierta, señal de paga y streaming; conoce la agenda

Por: Oralia López

La Liga MX presenta una cartelera extensa este sábado 7 de febrero. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa con la actividad este sábado 7 de febrero con una agenda que combina partidos de alta convocatoria, duelos con historial intenso y encuentros que pueden generar movimientos relevantes en la Tabla General tras cinco jornadas disputadas.

La fecha sabatina ofrece variedad para seguir todos los encuentros EN VIVO a través de televisión abierta, canales de paga y streaming, permitiendo a los aficionados elegir la señal de su preferencia.

Te compartimos la agenda completa de los partidos del sábado 7 de febrero, con horarios y canales de transmisión.

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Toluca vs Cruz Azul | 17:00 | TV Azteca, FOX One, ViX Premium, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7
  • Querétaro vs León | 17:00 | FOX One, FOX+
  • Atlas vs Pumas | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5
  • Pachuca vs Juárez | 19:00 | FOX One, FOX+
  • América vs Monterrey | 21:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horarios del tiempo del centro de México

---

