Pachuca y Pumas volverán a protagonizar un nuevo capítulo de su historia en liguilla cuando este jueves se enfrenten en una nueva serie de fase final dentro de la Liga MX. El duelo entre Tuzos y Universitarios se ha convertido en uno de los enfrentamientos más parejos de los últimos años en instancias definitivas , ya que ambos equipos han dividido triunfos y eliminaciones en sus antecedentes directos.

La rivalidad en fase final entre ambas instituciones comenzó en el Apertura 2006, cuando Pachuca eliminó a Pumas en los Cuartos de Final tras imponerse 2-1. Años más tarde, en el Clausura 2014, los Tuzos volvieron a superar al conjunto universitario en la misma instancia, ahora con un marcador global de 5-3.

Pumas logró cobrar revancha en el Guard1anes 2020, también en Cuartos de Final, luego de vencer 1-0 a Pachuca para avanzar a las semifinales. Ese resultado permitió a los universitarios equilibrar una rivalidad que históricamente ha estado marcada por la paridad.

Más recientemente, ambos equipos se encontraron en el nuevo formato de Play-In. En el Clausura 2024, Pumas consiguió avanzar tras empatar sin goles en el tiempo regular y posteriormente imponerse 5-3 en tanda de penales. Sin embargo, Pachuca respondió un torneo después, cuando en el Apertura 2025 derrotó 3-1 al cuadro universitario para quedarse con el boleto a la siguiente ronda.

Con seis enfrentamientos previos en liguilla, esta será la séptima ocasión en la que ambas escuadras se enfrenten en una serie de eliminación directa . La estadística refleja una igualdad total, pues Pachuca y Pumas han conseguido avanzar en tres ocasiones cada uno. Sin embargo, el conjunto auriazul mantiene un ligero peso histórico a su favor gracias al antecedente más importante entre ambos: la Final del Clausura 2009, en la que Pumas derrotó a los hidalguenses para quedarse con el campeonato del futbol mexicano.

Ahora, con un nuevo enfrentamiento en puerta, Tuzos y Universitarios volverán a medir fuerzas en busca de inclinar la balanza a su favor en el historial de liguilla. Pachuca intentará aprovechar su fortaleza como local y mantener el dominio reciente sobre los auriazules, mientras que Pumas buscará repetir las actuaciones que le han permitido salir victorioso y consolidarse como uno de los candidatos al título.

Con antecedentes equilibrados, eliminaciones memorables y una final incluida en su historial, Pachuca y Pumas prometen una nueva serie llena de intensidad , presión y emociones en la lucha por seguir avanzando rumbo al campeonato.

SV