Pachuca y Pumas volverán a protagonizar un nuevo capítulo de su historia en liguilla cuando este jueves se enfrenten en una nueva serie de fase final dentro de la Liga MX. El duelo entre Tuzos y Universitarios se ha convertido en uno de los enfrentamientos más parejos de los últimos años en instancias definitivas, ya que ambos equipos han dividido triunfos y eliminaciones en sus antecedentes directos.La rivalidad en fase final entre ambas instituciones comenzó en el Apertura 2006, cuando Pachuca eliminó a Pumas en los Cuartos de Final tras imponerse 2-1. Años más tarde, en el Clausura 2014, los Tuzos volvieron a superar al conjunto universitario en la misma instancia, ahora con un marcador global de 5-3.Pumas logró cobrar revancha en el Guard1anes 2020, también en Cuartos de Final, luego de vencer 1-0 a Pachuca para avanzar a las semifinales. Ese resultado permitió a los universitarios equilibrar una rivalidad que históricamente ha estado marcada por la paridad.Más recientemente, ambos equipos se encontraron en el nuevo formato de Play-In. En el Clausura 2024, Pumas consiguió avanzar tras empatar sin goles en el tiempo regular y posteriormente imponerse 5-3 en tanda de penales. Sin embargo, Pachuca respondió un torneo después, cuando en el Apertura 2025 derrotó 3-1 al cuadro universitario para quedarse con el boleto a la siguiente ronda.Con seis enfrentamientos previos en liguilla, esta será la séptima ocasión en la que ambas escuadras se enfrenten en una serie de eliminación directa. La estadística refleja una igualdad total, pues Pachuca y Pumas han conseguido avanzar en tres ocasiones cada uno. Sin embargo, el conjunto auriazul mantiene un ligero peso histórico a su favor gracias al antecedente más importante entre ambos: la Final del Clausura 2009, en la que Pumas derrotó a los hidalguenses para quedarse con el campeonato del futbol mexicano.Ahora, con un nuevo enfrentamiento en puerta, Tuzos y Universitarios volverán a medir fuerzas en busca de inclinar la balanza a su favor en el historial de liguilla. Pachuca intentará aprovechar su fortaleza como local y mantener el dominio reciente sobre los auriazules, mientras que Pumas buscará repetir las actuaciones que le han permitido salir victorioso y consolidarse como uno de los candidatos al título.Con antecedentes equilibrados, eliminaciones memorables y una final incluida en su historial, Pachuca y Pumas prometen una nueva serie llena de intensidad, presión y emociones en la lucha por seguir avanzando rumbo al campeonato.SV