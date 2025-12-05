La F1 se prepara para su batalla final

El inglés Lando Norris (McLaren) llega líder del Mundial de Fórmula Uno al Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, en el que apuntará a un primer título que también busca su compañero, el australiano Oscar Piastri, en el circuito de Yas Marina, donde el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) puede completar un auténtico milagro deportivo si acaba capturando una quinta corona seguida en la categoría reina.

Norris, subcampeón el año pasado, lidera, ahora con doce puntos (408 frente a 396) sobre Verstappen -ganador de las últimas carreras- y 16 respecto a Piastri, un Mundial en el que McLaren revalidó hace dos meses, en Singapur, el título de constructores, y que sólo un mes antes parecía inevitable que se decidiese a favor de uno de los dos pilotos de la escudería de Woking.

Pero a partir del Gran Premio de Italia, en Monza, el superdepredador neerlandés se erigió en el gran animador del campeonato y, al anotarse el pasado domingo en Qatar su quinto triunfo en las últimas ocho pruebas, no sólo le ha arrebatado el segundo puesto general a Piastri -líder prácticamente durante los dos primeros tercios del certamen-, sino que ha llegado con opciones de capturar un quinto título seguido a la última carrera de la temporada.

Para ganar el Mundial 2025, a Lando le basta con acabar en el podio. También le vale hasta ser quinto si Verstappen no gana la carrera. Pero si el domingo se impone el astro neerlandés (que en Qatar igualó los siete triunfos en lo que va de año de los dos McLaren) y el inglés no mejora un cuarto, el título se lo volverá llevar, por quinta vez seguida, el gran ídolo deportivo de los Países Bajos.

Piastri, de 24, que aún aspira a convertirse en el primer australiano en anotarse el Mundial, 45 años después de que lo hiciera por última vez Alan Jones (en 1980), tendría que ganar la carrera y esperar a que Norris no mejore un sexto puesto.

El tercero no le valdría, en ninguno de los casos, al emergente piloto de Melbourne. Pero si el domingo es segundo, el oceánico será campeón si Lando no pasa del décimo y Max no supera el cuarto.

Ésta será la segunda vez en los pasados quince años en la que el Mundial se decidirá entre tres o más pilotos y en la última carrera. En 2010, también en Abu Dabi, Alonso llegaba líder en su primer curso en Ferrari, por delante de los dos Red Bull del australiano Mark Webber y del alemán Sebastian Vettel -que acabaría ganando el primero de sus cuatro títulos ese día-, al último Gran Premio. Al que también accedía con (escasas) posibilidades matemáticas de capturar el título Hamilton.

EFE

Cada quien se rasca con sus propias uñas

Lando Norris aseguró que no le pedirá a Oscar Piastri, su compañero de equipo en McLaren, que ceda un lugar para favorecerlo en la lucha a tres bandas por el título de la Fórmula 1 con Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dabi, el último de la temporada.

Norris tiene una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen de cara a la carrera del domingo, con Piastri cuatro puntos más atrás.

Si Verstappen está muy por delante de ambos McLaren, es posible que Piastri se encuentre en una situación en la que no pueda ganar el título por sí mismo, pero pueda ayudar a Norris en su intento por el título. Si Verstappen gana el domingo, quedar entre los tres primeros sería suficiente para Norris.

“Honestamente, quiero decir, me encantaría, pero no creo que lo pediría porque depende de Oscar si lo permitiría. No creo que necesariamente dependa de mí“, señaló Norris

Norris agregó que creía que ayudaría a Piastri si los papeles se invirtieran, pero dijo que no habían discutido tales situaciones dentro del equipo.

“Personalmente, creo que lo haría, simplemente porque siento que así soy yo, pero esto, realmente no depende de mí“, dijo Norris. “No voy a pedirlo. No quiero pedirlo porque no creo que sea necesariamente una pregunta justa”.

AP

