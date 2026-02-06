Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Cuándo y a qué hora compite la Delegación mexicana

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 han comenzado oficialmente y la atención en México está puesta en los cinco atletas nacionales que buscan dejar su huella en la justa invernal. Desde Italia, los deportistas mexicanos competirán en distintas disciplinas sobre hielo y nieve, con la esperanza de marcar un nuevo capítulo en la historia olímpica del país.

La delegación mexicana está integrada por Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Lasse Gaxiola, Regina Martínez y Allan Corona, quienes representarán al país en patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo.

Entre las figuras más destacadas se encuentra Donovan Carrillo, quien regresa a unos Juegos Olímpicos de Invierno tras su histórica participación en Beijing 2022, reafirmando su posición como una de las grandes promesas del patinaje artístico latinoamericano.

Por su parte, Sarah Schleper hará historia al competir por séptima ocasión en la justa invernal —cuatro veces representando a Estados Unidos y tres a México—, consolidándose como la mujer más experimentada del esquí alpino olímpico.

También sobresale Regina Martínez, primera mexicana en competir en la disciplina de esquí de fondo dentro de unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Calendario de competencias (horarios del centro de México)

Martes 10 de febrero

04:30 horas | Sarah Schleper – Esquí alpino (supergigante femenil)

11:30 horas | Donovan Carrillo – Patinaje artístico individual masculino (programa corto)

Jueves 12 de febrero

06:00 horas | Regina Martínez – Esquí de fondo (10 km estilo libre femenil)

Viernes 13 de febrero

04:45 horas | Allan Corona – Esquí de fondo (10 km estilo libre masculino)

12:00 horas | Donovan Carrillo – Patinaje artístico (programa libre, si clasifica)

Sábado 14 de febrero

06:30 horas | Lasse Gaxiola – Esquí alpino (slalom gigante masculino, carrera 2)

Domingo 15 de febrero

03:00 horas | Sarah Schleper – Slalom gigante femenil (carrera 1)

06:30 horas | Sarah Schleper – Slalom gigante femenil (carrera 2)

Lunes 16 de febrero

03:00 horas | Lasse Gaxiola – Slalom masculino (carrera 1)

06:30 horas | Lasse Gaxiola – Slalom masculino (carrera 2)

Miércoles 18 de febrero

03:00 y 06:30 horas | Sarah Schleper – Slalom femenil (carreras finales)

Debido a la diferencia horaria con Europa, la mayoría de las competencias podrán verse en México durante la madrugada.

¿Dónde ver EN VIVO a los atletas mexicanos?

Las competencias estarán disponibles en televisión abierta y plataformas digitales sin costo :

Streaming:

Claro Sports – YouTube

ViX

Televisión abierta:

Canal 9

TUDN (selección de competencias)

Se recomienda consultar la programación diaria para conocer los horarios exactos de transmisión.

Con participación histórica, atletas debutantes y una delegación decidida a superar sus marcas, México afronta Milano-Cortina 2026 con la ilusión de seguir haciendo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno.

