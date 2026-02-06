Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Cuándo y a qué hora compite la Delegación mexicana

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 han comenzado oficialmente y la atención en México está puesta en los cinco atletas nacionales que buscan dejar su huella en la justa invernal. Desde Italia, los deportistas mexicanos competirán en distintas disciplinas sobre hielo y nieve, con la esperanza de marcar un nuevo capítulo en la historia olímpica del país.La delegación mexicana está integrada por Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Lasse Gaxiola, Regina Martínez y Allan Corona, quienes representarán al país en patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo. Entre las figuras más destacadas se encuentra Donovan Carrillo, quien regresa a unos Juegos Olímpicos de Invierno tras su histórica participación en Beijing 2022, reafirmando su posición como una de las grandes promesas del patinaje artístico latinoamericano.Por su parte, Sarah Schleper hará historia al competir por séptima ocasión en la justa invernal —cuatro veces representando a Estados Unidos y tres a México—, consolidándose como la mujer más experimentada del esquí alpino olímpico.También sobresale Regina Martínez, primera mexicana en competir en la disciplina de esquí de fondo dentro de unos Juegos Olímpicos de Invierno.Debido a la diferencia horaria con Europa, la mayoría de las competencias podrán verse en México durante la madrugada.Las competencias estarán disponibles en televisión abierta y plataformas digitales sin costo:Streaming:Se recomienda consultar la programación diaria para conocer los horarios exactos de transmisión.Con participación histórica, atletas debutantes y una delegación decidida a superar sus marcas, México afronta Milano-Cortina 2026 con la ilusión de seguir haciendo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno. EE