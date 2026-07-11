Inglaterra tuvo que sobreponerse a la resistencia vikinga y al inclemente calor de Miami para volver a la Semifinal de la Copa del Mundo después de ocho años, al vencer 2-1 a Noruega con Jude Bellingham como el héroe de los Tres Leones en el tiempo suplementario, tras igualar a un tanto después de los primeros 90 minutos que tuvieron pocas acciones de peligro.

El encuentro tardó en lucir como un duelo de Cuartos de Final de la Copa del Mundo . Inglaterra se adueñó del balón, pero se dedicaron a pasear el balón de lado a lado ante la falta de espacios de un parado táctico impecable por parte de los de Stale Solbakken; el primer remate del partido llegó por conducto de Jude Bellingham a los veinte minutos pero no comprometió la portería noruega.

Los nórdicos encontraron oxígeno tras la pausa de hidratación y salieron de su campo para una expedición al campo inglés, del que salieron con la conquista del primer gol. Andreas Schjelderup firmó un golazo en el costado izquierdo del área con un remate cruzado que Pickford solo vio pasar y terminó pegando en el poste antes de entrar y avivar a la afición nórdica que tiñó una cabecera del estadio de rojo.

La sensación de control estaba del lado de los noruegos en la recta final de la primera parte, pero la calidad individual de Inglaterra lució en el primer error que cometió la defensa. Anthony Gordon, que presumió su velocidad todo el partido, encontró a Bellingham en el área y tras dejar atrás a un defensa, puso el empate con un disparo al segundo palo instantes antes del silbatazo que marcó el final del primer medio.

La segunda parte comenzó con más ritmo y pusieron a trabajar al árbitro central francés, Clément Turpin. A los diez minutos, Torbjorn Heggem le devolvió la ventaja a Noruega en una caótica jugada de tiro de esquina donde encontró el balón y la portería abierta , sin embargo, no subió al marcador por una falta de Haaland antes del cobro, revisada en el VAR, borrando la más clara del equipo en el segundo tiempo. Inglaterra, minutos más tarde, logró un par de llegadas en las que la defensa intervino correctamente.

Los cambios del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, no surtieron efecto de inmediato en la táctica, sin embargo, terminaron por mostrar mayor fondo físico y pusieron en apuros a la defensa noruega en el cierre del partido, pero sin poder convertir.

El momento del cierre del partido lo trasladaron a la prórroga, en la que bastaron tres minutos para darle la vuelta al marcador. Orjan Nyland dejó vivo un remate de Morgan Rogers y Bellingham, con su olfato goleador, le ganó a todos para tocar el balón y mandarla a las redes, anotando su sexto gol de la copa, igualando a su compañero Harry Kane en esta edición.

El VAR tuvo una segunda intervención en el partido cuando Djed Spence fue derribado en el área, no obstante, el francés, tras ver la jugada en el monitor, señaló que el inglés fue quien puso la pierna por delante para bloquear al defensor rival que lo marcaba y retiró la llamada inicial de pena máxima.

Pese a mantener la diferencia mínima, el segundo golpe terminó por reflejar el cansancio físico y disminuyó la moral del equipo. Haaland acabó la primera parte de la prórroga con la reserva de gasolina en el tanque, no dio para más y se despidió de su primer Mundial con siete goles, en tanto que Martin Odegaard, que había controlado el ritmo de juego vikingo se fue quedando también sin gasolina. La entrada de revulsivos como Oscar Bobb, Jorgen Strand Larsen o Antonio Nusa aportó dinamismo pero sin claridad en el área, donde perdieron a su mayor referente para hacer daño.

El tiempo extra se agotó y Noruega no pudo reponerse de los goles de Jude Bellingham , que significaron el pase a la Semifinal de la Copa del Mundo que disputaron por última vez en Rusia 2018.

SV