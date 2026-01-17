Lo que se esperaba, Atlas confirmó la baja de Diego González para el compromiso de la Jornada 3 del Clausura 2026 ante Necaxa, luego de que el atacante rojinegro presentara una sobrecarga muscular derivada del encuentro de la fecha anterior frente a Cruz Azul.

De acuerdo con el parte médico emitido por el cuerpo técnico y el área de servicios médicos del club, el futbolista no se encuentra en condiciones óptimas para competir, por lo que se determinó priorizar su proceso de recuperación y evitar una posible lesión de mayor gravedad. Aunque González entrenó con el grupo e intentó mantenerse disponible hasta el último momento, la decisión final fue tomada de manera preventiva.

La ausencia de Diego González representa un ajuste importante para el esquema ofensivo del Atlas, que ha encontrado en el extremo una pieza clave por su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar profundidad por las bandas. Su salida anticipada en el duelo frente a Cruz Azul ya había encendido las alarmas dentro del entorno rojinegro, situación que ahora se confirma con su baja oficial para el siguiente compromiso.

El cuerpo médico del club continuará monitoreando la evolución del jugador día a día, con el objetivo de reintegrarlo de manera progresiva a los entrenamientos de alta intensidad. Por el momento, no se ha establecido un tiempo específico de recuperación, ya que dependerá de la respuesta del músculo afectado.

Atlas confía en que González pueda regresar en plenitud física en las próximas jornadas, mientras el cuerpo técnico analiza alternativas para cubrir su ausencia en el ataque.

SV