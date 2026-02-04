Los Charros de Jalisco tienen su objetivo claro: levantar el trofeo de la Serie del Caribe. Han sido tres ocasiones previas las que han disputado del evento caribeño, quedándose cerca de probar las mieles de la gloria con dos cuartos lugares y un subcampeonato. Por lo que, en casa y con su gente, quieren sacar provecho para conseguir el primer campeonato de este certamen en la historia de la franquicia.

Si en algo han trabajado los Charros para acercarse a alcanzar su meta, es el tema de pitcheo. Ante ello, Julio César “la Chiva” Miranda, coach de pitcheo, destacó la labor que han realizado los abridores en los últimos juegos, tanto de la Liga Mexicana del Pacífico como de la Serie del Caribe, ya que la mayoría han presentado aperturas de más de cinco entradas.

“La mentalidad de todos es levantar el trofeo el sábado. Todos los muchachos están mentalizados para eso y hemos trabajado bastante para conseguirlo. Primero Dios, vamos a salir adelante, con la responsabilidad que a nosotros nos toca en lo que viene.”

“El picheo se fajó durante todo el playoff de la LMP y se sigue comportando a la altura en esta Serie del Caribe. Por ejemplo, nuestros abridores nos han dado más de cinco entradas, eso te habla de todo lo que se ha trabajado y lo que seguimos mejorando. Ahora con los muchachos que agarramos de refuerzo, pienso que estamos mucho mejor y tenemos un cuerpo de picheo bastante seguro”, dijo Miranda.

Con la tercera derrota de Panamá, los cuatro semifinalistas de la Serie del Caribe 2026 quedaron definidos con República Dominicana, México rojo, México verde y Puerto Rico . Sólo quedará esperar a cómo quedan las posiciones del standing para conocer al rival contra el que Jalisco se peleará su pase a la gran final a disputarse el sábado 7 de febrero.

SV