Dónde ver en vivo el sorteo del Mundial 2026 en México

El camino a la Copa del Mundo inicia hoy con el sorteo que definirá los grupos donde se ubicará cada selección.

A la fecha, hay 42 equipos clasificados; restan seis por sellar su boleto, los cuales se definirán en el repechaje de la UEFA y la repesca intercontinental, a jugarse el 26 y 31 de marzo de 2026 en partidos de eliminación directa.

Los 48 lugares se repartirán en 12 grupos de cuatro participantes cada uno. Para equilibrar la competencia, el sorteo contará con cuatro bombos: el primero incluirá a los equipos mejor posicionados en el ranking FIFA y a los anfitriones, mientras que el cuarto contendrá a las selecciones con las posiciones más bajas en dicho escalafón, a los que se agregarán los ganadores del repechaje.

Bombos del sorteo

Bombo 1: España (1 del ranking FIFA), Argentina (2), Francia (3), Inglaterra (4), Brasil (5), Portugal (6), Países Bajos (7), Bélgica (8), Alemania (9), Estados Unidos (14), México (15), Canadá (27).

Bombo 2: Croacia (10), Marruecos (11), Colombia (13), Uruguay (16), Suiza (17), Japón (18), Senegal (19), Irán (20), Corea del Sur (22), Ecuador (23), Austria (24), Australia (26).

Bombo 3: Noruega (29), Panamá (30), Egipto (34), Argelia (35), Escocia (36), Paraguay (39), Túnez (40), Costa de Marfil (42), Uzbekistán (50), Catar (51), Arabia Saudí (60), Sudáfrica (61).

Bombo 4: Jordania (66), Cabo Verde (68), Ghana (72), Curazao (82), Haití (84), Nueva Zelanda (86), Repechaje UEFA A, Repechaje UEFA B, Repechaje UEFA C, Repechaje UEFA D, Repechaje FIFA 1, Repechaje FIFA 2.

Por otra parte, las selecciones anfitrionas —México, Estados Unidos y Canadá— ya tienen confirmadas las fechas y sedes donde disputarán los partidos de la primera ronda.

México abrirá el Mundial el 11 de junio en la Ciudad de México; el día 18 jugará en Guadalajara y el 24 volverá a la capital. Será la octava ocasión en que la Selección Mexicana dispute el primer partido de la competencia, como lo hizo en las ediciones de 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1970 y 2010. En esos siete juegos, el Tri acumula un récord de cinco derrotas y dos empates.

Si México supera la primera ronda como primer lugar del Grupo A, seguirá jugando en la Ciudad de México. Si avanza como segundo, disputará su partido en Los Ángeles, o en Boston o Seattle si pasa como uno de los mejores terceros lugares.

El sorteo del Mundial 2026 iniciará a las 11:00 horas y será transmitido por televisión e internet en:

Canal 2

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX

Canal de YouTube de la FIFA

¿Qué selecciones todavía pueden calificar al Mundial 2026?

En Europa aún hay seis lugares pendientes, que se definirán entre las 12 selecciones que terminaron segundas en su grupo y las cuatro mejores selecciones de la UEFA Nations League que no finalizaron primero o segundo en su grupo de clasificación.

Los juegos de semifinal serán:

Eslovaquia vs Macedonia del Norte.

Italia vs Irlanda del Norte.

Suecia vs Rumania.

Polonia vs República Checa.

Bosnia y Herzegovina vs Albania.

Dinamarca vs Gales.

Turquía vs Kosovo.

Ucrania vs República de Irlanda.

Los ganadores de las semifinales se enfrentarán en la final de su ruta para definir quién clasifica.

Otras seis selecciones no europeas jugarán por 2 plazas restantes. Estos partidos a eliminación directa se jugarán en Guadalajara y Monterrey: