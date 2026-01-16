Viernes, 16 de Enero 2026

Clayton Kershaw lanzará con EU en el Clásico Mundial de Beisbol

El lanzador pondrá fin a su exitosa carrera en el torneo de selecciones

Por: El Informador

Kershaw marcó un récord de 11-2 y una efectividad de 3.36 en la temporada 2025. AP

La MLB informó ayer que Clayton Kershaw ha decidido formar parte del equipo de la Selección de Estados Unidos en el próximo Clásico Mundial de Beisbol, el evento internacional que marcará el cierre de una carrera que seguramente lo llevará al Salón de la Fama.

El Clásico Mundial comienza el 4 de marzo.

Kershaw, quien celebrará su cumpleaños número 38 en marzo, ya había anunciado anteriormente su retiro al final de la temporada 2025, que culminó con el segundo campeonato consecutivo para los Dodgers.

Su última participación fue en el tercer juego de la Serie Mundial, cuando salió del bullpen con dos outs y las bases llenas en la duodécima entrada, logrando mantener a los Blue Jays sin carreras, lo que permitió a Los Ángeles ganar seis entradas después.

Otros lanzadores abridores como Paul Skenes, Tarik Skubal, Logan Webb, Joe Ryan, Nolan McLean y Clay Holmes también han confirmado su participación en el Clásico Mundial de Beisbol con la Selección de Estados Unidos, aunque todos tendrán un límite estricto de lanzamientos debido a que el torneo se celebrará en medio de los entrenamientos de primavera.

