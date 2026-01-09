Christian Martinoli reveló cuál será su último Mundial como narrador

Christian Martinoli se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del futbol en México. Su estilo irreverente, su química con Luis García y su presencia constante en las grandes transmisiones internacionales lo han convertido en una figura clave de la televisión deportiva durante las últimas décadas, especialmente en las Copas del Mundo y torneos de selecciones.

En los últimos años, el narrador de Azteca Deportes ha mantenido un ritmo de trabajo intenso, combinando transmisiones, programas especiales y proyectos digitales que han fortalecido su vínculo con la audiencia. Su vigencia en la pantalla y el peso que tiene dentro del equipo de narradores lo mantienen como uno de los referentes del periodismo deportivo en el país.

Fue precisamente en una charla dentro del podcast Farsantes con Gloria, donde Martinoli reveló que ya tiene definida la fecha de su retiro: su despedida de la narración llegará en el Mundial de 2038, cuando tenga 63 años de edad.

De acuerdo con lo que explicó, su plan es mantenerse activo todavía en al menos cuatro Copas del Mundo más: 2026, 2030, 2034 y 2038, siendo esta última su cierre definitivo en los micrófonos.

La decisión responde a una reflexión personal sobre el paso del tiempo y la etapa de vida en la que quiere concluir su carrera profesional, dejando claro que prefiere retirarse mientras aún se sienta vigente y con energía para sostener el nivel de exigencia que implica una Copa del Mundo.

Con este anuncio, Martinoli comienza a trazar la recta final de una trayectoria que ha marcado a generaciones de aficionados, y que todavía promete varios capítulos importantes antes de que llegue el adiós definitivo de una de las voces más emblemáticas del futbol en México.

MF