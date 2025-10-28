Malas noticias llegaron para el Toluca y posiblemente también para la Selección Mexicana. Durante el encuentro de este domingo ante Pachuca, Alexis Vega sufrió una lesión que encendió las alarmas, ya que el jugador terminó con visibles gestos de dolor y lágrimas tras sentir una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo, lo que hace temer que se trate de algo serio.

El incidente ocurrió sin que mediara contacto alguno. De manera repentina, Vega dejó de correr y renunció a disputar un balón, llevándose la mano a la pierna. De inmediato solicitó el cambio, generando un silencio absoluto entre los aficionados en el Estadio Nemesio Diez, conscientes de la importancia del momento: se disputaba la Jornada 15 y la Liguilla está cada vez más cerca.

¿Qué le pasó exactamente a Alexis Vega?

En el minuto 73, Jesús Gallardo le entregó el balón a Vega, quien arrancó a toda velocidad por el costado izquierdo. Sin embargo, al aproximarse al área rival, se detuvo bruscamente al sentir la molestia, se tocó la pierna y cayó al césped con un grito de dolor, pidiendo el cambio de inmediato. El “carrito de las desgracias” tuvo que ingresar para auxiliar al delantero mexicano, que entre lágrimas abandonó el campo. En su lugar, el técnico Antonio Mohamed decidió mandar al paraguayo Robert Morales.

¿Qué tan grave es la lesión?

Aunque aún no se ha publicado un informe médico oficial, el propio Mohamed ofreció declaraciones a los medios tras el partido. El entrenador explicó que la dolencia podría haberse originado por el reciente juego disputado en cancha sintética frente a los Xolos de Tijuana.

Mohamed lamentó la situación y adelantó que, aunque los estudios médicos todavía no se realizan, considera prácticamente descartado a Vega para el resto del torneo regular. No obstante, mantiene la esperanza de poder contar con él en la Liguilla.

¿Cuántos partidos se perderá Alexis Vega?

A la espera del diagnóstico definitivo, todo apunta a que el jugador se perderá al menos los compromisos de Toluca ante Atlas, correspondientes a la Jornada 16, y contra América, en la Fecha 17. El cuerpo técnico confía en que el tiempo de recuperación coincida con el periodo previo al Play In, con la esperanza de que Vega pueda reincorporarse para la fase final, a la cual los Diablos Rojos ya tienen prácticamente asegurado su pase directo.

BB