Zidane es tajante con su decisión de hacer "el pasillo" al Barcelona

El francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, comentó que evitarán hacer el "pasillo" al Barcelona, si es que llegan como campeones de Liga a la siguiente fecha, en la que se celebrará el "clásico".

La razón que esgrimió el técnico en su comparecencia de este sábado previo al "derbi madrileño" ante Atlético, es que los blaugranas rompieron el acuerdo tácito tras no haber hecho ellos el pasillo a los blancos cuando ganaron la pasada Liga de España.

"No vamos a hacer el pasillo, nos concentramos en el partido de mañana. Pensaremos en los tres puntos de mañana. Es un partido de Liga y lo que queremos es intentar recortar puntos", subrayó.

Manifestó que el Atlético se merece el lugar donde está, "son segundos y lo que podemos hacer es recortar la distancia y lo vamos a intentar. Vamos a tener un equipo enfrente muy bueno, defensiva y ofensivamente".

Explicó que han tenido que pagar un mal inicio de temporada ahora, pero que han trabajo igual que siempre para estar en las mejores condiciones y seguir peleando para cerrar lo mejor posible.

"Hay momentos dentro de una temporada que no te salen bien las cosas. Nos ha durado mucho lo de no marcar goles, pero trabajamos igual. Hay momentos buenos y malos. El inicio fue difícil pero no podemos cambiarlo", acotó.

OA