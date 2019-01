Yo siempre fui de Chivas: Samara Alcalá

Haber debutado con Atlas en la Liga MX Femenil nunca le cambió el corazón a Samara Alcalá, pues a pesar de que llegó a ser referente del equipo rojinegro, la zaguera se confiesa y asegura que siempre sintió amor por los colores del Guadalajara, el acérrimo rival.

Y es que Alcalá, quien surgió de la cantera de Chivas, debutó como profesional con Atlas y ahora ha regresado al Rebaño para encarar el Clausura 2019, certamen que este sábado vivirá una edición más del Clásico Tapatío femenil.

“Yo siempre he sido chiva, la verdad, hasta yo creo que los fans de Atlas lo saben, siempre lo supieron. Aquí me formé (Chivas), fui canterana y estoy muy agradecida con el club. Le tengo mucho respeto al Atlas y estoy agradecida por la oportunidad de que me viera la selección nacional, pero estar en Chivas me fortaleció más”, compartió.

A la distancia, a finales de 2017, Samara atestiguó el campeonato que Chivas consiguió en la primera temporada de la Liga MX Femenil, y aunque asegura que le dio gusto ver campeón al Guadalajara, señala que fue difícil estar fuera de la institución rojiblanca.

“Fue difícil (estar en Atlas), porque cuando estás en un equipo tienes que dar tu cien por ciento a la institución. De lejos se aprecia (a Chivas), uno siempre quiere estar en el club que quiso, en el que siempre ha estado. Me costó, pero mantuve la mentalidad de que estaba en otro equipo y debía ser respetuosa y comprometida”, finalizó Samara.

Ahora, ya con Chivas, Samara tratará de recuperar el protagonismo que fue perdiendo con las rojinegras, pues el último semestre con Atlas apenas disputó sólo un juego, esto cuando en torneos anteriores llegó a disputar hasta 13 encuentros.

Dato

Será este sábado en punto de las 11:00 horas cuando Atlas reciba a Chivas en una edición más del Clásico Tapatío femenil.

RR