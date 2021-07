Ya son 20... y va por más

El serbio Novak Djokovic ganó Wimbledon al batir en la Final al italiano Matteo Berrettini por 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 y 6-3, alcanzando el récord de 20 títulos de Grand Slam que hasta ayer compartían Roger Federer y Rafael Nadal.

“Debo un tributo a Rafa y Roger, son leyendas. Son la razón de que esté aquí hoy. Me hicieron ver lo que tenía que mejorar en todas las facetas. En los 10 últimos años he vivido un increíble viaje y no voy a parar ahora”, avisó Djokovic con el trofeo en las manos, por fin ovacionado por la central de Wimbledon tras una tarde agitada con los espectadores.

“Felicidades Novak por tu 20º grande. Estoy orgulloso de poder jugar en una época tan increíble en términos de campeones de tenis”, señaló en las redes sociales Federer.

A sus 34 años, Djokovic suma nueve Abiertos de Australia, dos Roland Garros, seis Wimbledon y tres US Open.

En 2021 el serbio ha ganado los tres grandes disputados.

Ante el italiano, Djokovic impuso su experiencia y sentido táctico en una pista central llena e hipnotizada por la calidad e intensidad del duelo (57 ganadores para Berrettini, 31 para Djokovic), aunque siempre poniéndose del lado del italiano, lo que en momentos incomodó al serbio, quien cedió el primer parcial.

Frente al servicio y a la derecha del italiano, el mejor restador del mundo intentó bolas menos consistentes, con cambios de ritmo que provocaron un gran número de errores directos en su rival, lo que allanó el camino para que Djokovic llegara a su vigésimo título en grandes citas.

SEGUIRA REFLEXIONANDO

Ir a los Olímpicos está en el aire para el número uno

Novak Djokovic declaró que las opciones de que participe en los Juegos de Tokio están a 50 por ciento.

“Mis planes siempre fueron participar en los Juegos Olímpicos. Pero ahora tengo dudas. Es un 50% después de lo que he escuchado en los dos últimos días”, señaló el tenista serbio, haciendo referencia a la situación sanitaria en Japón.

La decisión de que los Juegos se celebren a puerta cerrada, tomada esta semana no es una buena noticia, dijo Djokovic.

“Estaba muy decepcionado cuando lo escuché”, añadió.

“He escuchado también que habrá muchas restricciones en la Villa Olímpica. Es posible que no estemos autorizados a ver a los otros deportistas en competición. No puedo tener a mi encordador conmigo y es un elemento muy importante en mi equipo”, argumentó el jugador de 34 años.

“Hace falta que reflexione”, continuó sobre su posible baja, que se uniría a la del español Rafael Nadal.

