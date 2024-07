El tenista serbio Novak Djokovic admitió que Carlos Alcaraz le "pasó por encima" en la final de Wimbledon que el español ganó en tres sets.

"Ha sido mejor jugador desde el principio hasta el final. He intentado mejorar en el tercero y poder remontar, pero era inevitable que ganara hoy porque ha salido a la pista con mejor tenis", dijo Djokovic en rueda de prensa.

"No creo, sinceramente (haber hecho algo diferente). Siempre puedes analizar el partido y decir podría haber hecho esto o lo otro, pero por cómo me he sentido, era inferior hoy en la pista. Ha jugado cada tiro mejor que yo. No creo que pudiera haber hecho mucho más. No me ha regalado nada, ha jugado con mucha variedad. Nunca le he visto sacar así, así de rápido. En general, me ha pasado por encima".

Aun así, el de Belgrado saca cosas positivas de este torneo porque hace un mes y una semana estaba en el quirófano con una lesión de menisco.

"Si me hubieran dicho hace tres semanas que estaría en la final de Wimbledon, lo habría firmado. Ahora es normal que esté decepcionado. He perdido contra el mejor del torneo sin dudas".

Djokovic confirmó que su intención ahora es jugar los Juegos Olímpicos de París y "tener una oportunidad de ganar una medalla para mi país", y, además, no considera que esta haya sido su última ocasión para ganar un octavo Wimbledon.

"No pienso que este sea mi último Wimbledon. No tengo ningún límite en mi cabeza, solo quiero jugar durante lo que vea que pueda estar al máximo nivel".

"Mis próximos objetivos son los Juegos y el US Open. Espero estar lo mejor posible en estos dos torneos. Llegar a la final de Wimbledon me da un empujón de confianza", añadió el serbio.

