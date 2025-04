William Scull lanza esta advertencia a Canelo antes de pelea en Arabia Saudita

Arabia Saudita será el escenario de uno de los eventos del box profesional más esperados del año: la pelea entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el cubano William Scull.

Dicho encuentro se efectuará el próximo sábado 3 de mayo y definirá el campeón indiscutido de peso supermediano.

Para el “Canelo”, quien ha tenido enfrentamientos apasionantes durante los últimos años, presentarse en un punto lejano de su país representa un sueño.

William Scull asegura que aplastará a “Canelo” Álvarez en el ring

A tan solo unos días de que llegue el esperado encuentro, la arena ya comienza a calentarse, especialmente por el fuerte y contundente mensaje que William Scull lanzó contra Canelo en uno de los múltiples eventos previos en el territorio de la pelea, asegurando que saldrá al ring para aplastar al tapatío.

"Estoy disfrutando de algo muy lindo y voy a demostrar que sí se puede. Significa en el mejor sentido, con todo el respeto del mundo, las cosas son como son, vinimos a ganar de la forma que sea, pero me lo voy a comer, me voy a comer a Canelo" , mencionó.

Por otra parte, Álvarez, quien lleva varios días en Arabia Saudita cerrando su preparación para la gran jornada, compartió sentirse feliz por ver una meta alcanzada tras tantos años de carrera.

"Me siento como en casa, entré muy bien y me siento a gusto. Me han tratado como un rey. Extraño todo eso, pero es algo nuevo para mí, es uno de mis sueños, pelear en otro país, estoy disfrutando todo el proceso, todo" , compartió el mexicano.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB