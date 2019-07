Viviendo en el mundo de Lewis

La fortuna como aliada. Lewis Hamilton, beneficiado por el vehículo de seguridad “en el momento perfecto”, logró una sexta victoria récord en el Gran Premio de Gran Bretaña, en una animada décima carrera de la temporada 2019 de la Fórmula Uno.

Este triunfo le permite convertirse en el piloto más laureado en la prueba inglesa, superando al escocés Jim Clark y al francés Alain Prost, ambos con cinco.

“Hoy (ayer) es uno de los mejores días que puedo recordar. He tenido muchos buenos días, pero hoy (ayer) me he sentido fuerte. Ayer (sábado) no fue mi día y sabía que podía dar más”. Lewis Hamilton, piloto de Mercedes