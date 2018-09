Visita de alto voltaje: Monterrey vs Chivas

El Guadalajara quiere dar un golpe de autoridad ante un equipo poderoso, para terminar con esos comentarios que lo señalan como un conjunto de media tabla que le ganará únicamente a planteles inferiores en posición, tal y como lo hizo ante el Atlas, Veracruz y Necaxa.

El cotejo ante el Monterrey, conjunto que tiene una nómina poderosa, lo toman en Chivas como un antes y un después. Saben en el redil que de ganar, estarán dando un golpe de autoridad, el cual le daría mucha confianza a sus directivos y afición.

Los rojiblancos llegan a este duelo tras caer 3-1 ante el Pachuca en el estadio rojiblanco, mientras que los Rayados perdieron 2-1 en calidad de visitante contra el Puebla. Los regios ahora serán locales y no han perdido en su cancha, en donde suman dos triunfos y un empate. Los tapatíos fuera de casa han actuado en cuatro ocasiones, con saldo de dos victorias, un empate y una derrota.

La diferencia en la tabla general es considerable, pues el chiverío se encuentra en la posición 12 con 10 unidades, mientras los regios son el segundo lugar con 16 puntos, gracias a la calidad individual de su plantel, ya que en juego de conjunto no han cumplido con lo que su afición espera. Chivas sí tiene juego colectivo, pero no individualidades que hayan marcado diferencia, sobre todo rescatando puntos.

José Saturnino Cardozo tendrá bajas muy importantes, dos que pueden marcar la diferencia en el cotejo, ya que sus jugadores que dan equilibrio a las líneas están fuera, Michael Pérez y Orbelín Pineda. Ambos han superado las molestias musculares que tienen, pero físicamente todavía no están para exigirse al cien por ciento. La confianza caerá en los novatos Fernando Beltrán y Alan Cervantes.

La buena noticia es que Carlos Salcido ya está listo, así como Mario de Luna, aunque ninguno apunta al 11 estelar.

Por los regios, el Monterrey reporta que Rodolfo Pizarro está listo para jugar, toda vez que no pudo asistir a la convocatoria de la Selección, debido a un problema en el tobillo derecho que ya superó y jugará ante sus ex compañeros. Sin embargo, quien no podrá jugar es el zaguero central José María Basanta, por lo que César Montes se perfila para suplir esa ausencia.

Monterrey para este duelo ya podría contar con Rogelio Funes Mori, quien le da otra cara a la ofensiva cuando está en el campo. Cabe señalar que el técnico Diego Alonso no podrá estar en la banca, debido ante el Puebla fue expulsado y deberá cumplir dos encuentros de sanción.

Chivas rapiditas

El técnico de los Rayados de Monterrey, el uruguayo Diego Alonso, resaltó la rapidez de los jugadores de las Chivas de Guadalajara y dijo que el partido de este sábado será intenso por la calidad de ambos equipos, por lo cual el que soporte en el encuentro será el triunfador.

“Espero un partido de dos equipos muy intensos, porque de los últimos seis encuentros, ganó cinco consecutivos y perdió contra Pachuca, pero mereció más, un equipo que lo hizo muy bien, tuvo situaciones de gol, un conjunto que vendió cara su derrota, no creo que mereciera perder y tiene gran dinamismo, un juego asociado muy bueno”, dijo.

“Va a ser un choque de intensidades y el que más soporte en ese aspecto y entienda el juego es el que más posibilidades va a tener de ganar, el que sea capaz de no claudicar y dominar esa faceta tendrá más posibilidades de ganar ”, dijo.

Previo a la práctica que tuvo Rayados para el cotejo contra el cuadro jalisciense, el timonel indicó que su equipo ha resaltado en los encuentros durante los primeros 45 minutos, pero hay que saber cerrar. “Necesitamos pequeños detalles tácticos como ser más contundentes y estar cerca del rival que en cualquier momento se acerca, hemos tenido ventaja y a los dos minutos nos anotan, la contundencia es algo que hemos trabajado, el control de los partidos y seguir manejando la misma intensidad”, añadió.