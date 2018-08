Vencer al líder, el parteaguas que busca Leones Negros

Aún con su mala racha encima, en Leones Negros mantienen la esperanza de reencontrarse con la victoria a la brevedad. Por lo menos así lo expresó Romario Hernández, contención melenudo a quien no le espanta el hecho de que su próximo rival sea el superlíder Atlante.

"Dices Atlante y recordamos el último juego en casa que tuvimos contra ellos, ese 4-0 en donde jugamos muy bien, queremos que pase lo mismo".

Para Romario, la Universidad de Guadalajara (UdeG) tiene una oportunidad inmejorable para dar un golpe de autoridad que los haga sacudirse la presión y comenzar a recobrar terreno en la tabla general.

"El torneo pasado cuando llegaron las victorias fue similar, siento que aquí puede ser un despunte ante el líder, con la afición en casa y con su apoyo. Pienso que de aquí podemos irnos para arriba. Dices Atlante y recordamos el último juego en casa que tuvimos contra ellos, ese 4-0 en donde jugamos muy bien, queremos que pase lo mismo", compartió.

Será el próximo domingo al mediodía cuando los Leones reciban a los Potros de Hierro en la cancha del Estadio Jalisco, esto como parte de la jornada seis del actual Apertura 2018 del Ascenso MX.

Ya en otro tenor, analizando el accionar de Leones en este certamen, Romario no ocultó que le extraña esta mala racha por la que está atravesando la UdeG, pues el equipo ya se había acostumbrado al triunfo luego de que el torneo pasado llegaran hasta la gran final.

"Se nos hace extraño, el torneo pasado lo terminamos muy bien. Nos acostumbramos a ganar, a estar siempre arriba y ahora que los resultados no se dan es extraño. Pese a todo no debemos desesperarnos, tarde o temprano van a llegar los resultados, porque las cosas no las estamos haciendo mal, estamos jugando bien y nos falta afinar algunos detalles. Debemos poner más atención a los errores que estamos cometiendo", finalizó.

Para revertir esta mala situación Leones no tiene un panorama sencillo, pues su siguiente juego significará el choque entre el líder del torneo y el colero general. Entre los Potros y los universitarios ya hay una brecha de 11 puntos en la clasificación general.

JM