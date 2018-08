Van Rankin muestra respeto por Atlas

El zaguero de Chivas Josecarlos Van Rankin no se fía de los equipos que llegan mal a un cotejo tan importante como un Clásico y en todo momento, al hablar del Atlas, mostró respeto por el mal paso que tienen los rojinegros hasta la fecha.

“Por la misma rivalidad que existe, no hay para mi un favorito en un Clásico. Sabemos que Atlas no llega en su mejor momento pero será un partido muy duro para los dos equipos. No sé cómo sea un Clásico (Tapatío), pero me siento muy emocionado”.

Fue precisó en mencionar que en Atlas, enfrentar al “Rebaño” es una motivación extra, ya que si las cosas les salen y obtienen un buen resultado, el entorno y muchas cosas más, puede cambiar para bien en el equipo.

“A pesar de las condiciones en las que llega el Atlas, pienso que es una motivación extra. De nosotros todo ha sido de mucho trabajo, de dobles jornadas, pero el equipo está emocionado con el deseo de poder jugar este Clásico. Atlas no ha metido gol, entonces eso les dará más ganas de salir a hacernos gol”.

El Guadalajara ha concentrado antes de lo normal para estar bien metidos en el encuentro, el técnico José Saturnino Cardozo no quiso arriesgarse a que alguien se saliera del librito de comportamiento previo a un duelo tan importante como éste, ya que sabe que si lo ganan, la confianza aumentará mucho e incluso podrían alcanzar puesto de Liguilla.

RR