Vamos a jugar con el corazón: Brenda Viramontes

El equipo femenil del Guadalajara, no solo saca la casta por sus colores e institución, sino por todo el futbol de occidente, ya que están situadas en la semifinal del primer torneo oficial y en el partido de ida vencieron al América en el Estadio Chivas, con marcador de 4-2. Un resultado que en un principio lucía desfavorable para las tapatías, ya que las Águilas ganaban 2-0, pero Chivas terminó por darle la vuelta para regalar una alegría a sus aficionados.

"Al América se le respeta, pero al rival también se le respeta metiéndole goles, y les metimos cuatro”

Sin embargo, avanzar a la final no será sencillo, ya que todavía falta un partido más. La cancha del Estadio Azteca será la sede del juego de vuelta en donde las Chivas buscarán finiquitar la obra y hacer historia metiéndose a la Final de la Liga Femenil de la Liga MX. Pero para que esto suceda, las rojiblancas deberán jugar con el corazón, tal y como lo venían haciendo durante todo el certamen y en el partido de ida, así lo mencionó la goleadora Brenda Viramontes, autora de siete goles en el torneo.

“Nos dice que somos un equipo que puede remontarle a cualquiera, este equipo tiene para más, dimos un golpe de autoridad, y eso es lo que vamos a defender allá. Vamos a dar el corazón como en el primer partido, este equipo tiene eso, que no deja de luchar ni un minuto en la cancha”, mencionó la “9” del Rebaño Sagrado.

"Este es un equipo humilde, no hay figuritas", dice Viramontes sobre el Rebaño femenil. EL INFORMADOR/J. Robles

Brenda consideró que las claves para haber obtenido el triunfo el pasado sábado en el juego de ida, fueron en primer lugar la concentración que hubo al verse abajo en el marcador, así como el aprendizaje y finalmente la humildad de todo el plantel.

“Es la concentración lo que definió el juego, América se desconcentró por la falla del tercer gol, y lo aprovechamos, lo aprendimos y no nos va a pasar en el Azteca, es muy buen ejemplo de lo que no debe pasar. Este es un equipo humilde, no hay figuritas, al América se le respeta, pero al rival también se le respeta metiéndole goles, y les metimos cuatro”, siguió.

Brenda Noemí Viramontes Ávalos, nacida en Guadalajara, Jalisco hace 22 años y autora de siete goles en 14 partidos, considera que enfrentar a una de las mejores porteras que hay en México, que además de pasar por buen momento, ha sido seleccionada nacional en diversas ocasiones, Cecilia Santiago, será una motivación extra.

“Ceci Santiago impone no solo por su físico, sino por su experiencia, pero no son un rival invencible, y cuando vas decidida puedes ganarle a cualquiera, y no hay rival invencible”, comentó.

“Este equipo tiene líderes, pero nuestra referente es nuestra capitana, nos grita, ayuda, tiene apertura para platica, es una buena líder”, Brenda Viramontes, jugadora de Chivas Femenil

