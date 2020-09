Valdeolmillos ve a unos Astros más competitivos

El entrenador español Sergio Valdeolmillos definió a los Astros de Jalisco como un equipo muy competitivo formado con jugadores de México, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos para disputar la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), que comienza el 10 de septiembre.

“Intenté construir un proyecto competitivo. No diría en este momento si sería más ganador o no (que la temporada pasada), pero sí más competitivo, que estará luchando por puestos altos. Tenemos una base sólida de mexicanos complementada por talento venezolano y puertorriqueño”, expresó el ex seleccionador de México.

Los Astros encararán el nuevo torneo con ocho jugadores mexicanos, así como los puertorriqueños Ángel Vasallo y Ramón Clemente, el venezolano Heisser Guillent y el estadounidense Jarid Famous.

