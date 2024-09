Uriel Antuna rompe el silencio sobre su exclusión de la Selección Mexicana

Este sábado, la Selección Mexicana de Fútbol iniciará su doble jornada de partidos amistosos durante esta fecha FIFA enfrentando a Nueva Zelanda, encuentro marcará el inicio de una nueva etapa bajo la dirección de Javier Aguirre, quien toma las riendas del equipo nacional con una convocatoria renovada que ha dejado fuera a algunos jugadores destacados, entre ellos Uriel Antuna.

El futbolista, recientemente transferido al Tigres UANL, expresó su sorpresa por no haber sido incluido en la convocatoria. A pesar de la decepción, Antuna ha mostrado un firme compromiso con la Selección.

En declaraciones recientes, el atacante manifestó que, aunque no formará parte de esta convocatoria, continuará apoyando al Tri desde la tribuna.

"Me toque o no estar en el Tri voy a estar al servicio de la Selección, lo he dicho seré un aficionado más apoyando a México", declaró Antuna.

El jugador destacó su respeto por las decisiones del nuevo técnico, enfatizando que el objetivo común es el éxito del equipo nacional.

Antuna también comentó sobre su situación actual y cómo su rendimiento en Tigres puede influir en futuras convocatorias.

"Si hoy no me ha llamado el técnico tiene sus opiniones siempre voy a estar apoyando y respaldando las decisiones de los técnicos. Todos queremos el mismo objetivo. Lo que haga acá en Tigres me va a dar para que sea llamado en la selección", agregó.

Con el arranque de la era Aguirre, la Selección Mexicana buscará establecer un nuevo rumbo y consolidar su juego con una mezcla de experiencia y juventud, mientras los aficionados y jugadores siguen atentos a los próximos movimientos del equipo.

Con información del Universal

MF