Finalizó la Copa del Mundo de Qatar 2022, Argentina resultó campeón del mundo con un Lionel Messi encumbrado en lo más alto y un planeta que se rinde a sus pies. Sin embargo, para México vienen tres años y medio que serán largos, sinuosos y llenos de retos, luego del fracaso en la Justa Mundialista, en donde no consiguieron siquiera pasar de la fase de grupos.

Apenas este lunes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino le entregó la estafeta a United 2026, es decir, al presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa y al canadiense Victor Montagliani, quien funge como presidente de la CONCACAF, quienes serán parte importante de la organización de la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá en aquel año próximo.

Ante esto, hay muchas tareas que tiene que cumplir México de cara a ese compromiso que se “echaron”, y es que hoy por hoy, no se cuenta siquiera con una estructura deportiva a nivel selecciones, a los estadios destinados a albergar los 10 partidos de la Copa del Mundo 2026 les faltan detalles y se debe encontrar a un director técnico que lleve por buen puerto a los jóvenes que representar al país en dicha justa.

Faltan tres años y medio y México no renovó a Gerardo “Tata” Martino, él tampoco quiso seguir como seleccionador. Por lo que la Asamblea de Dueños debe encontrar, primero que nada, un proyecto adecuado para no volver a hacer el ridículo, empezando con la cabeza, definir si Yon de Luisa sigue o no en su puesto.

A partir de que se encuentre a un timonel, ya sea nacional o extranjero, se deberán poner en marcha diversas tareas, como mejorar el futbol mexicano, buscar la internacionalización, no solo en la MLS, sino en Sudamérica o Europa y mejorar las Fuerzas Básicas.

Tareas rumbo al United 2026

México debe mejorar en muchos aspectos de cara a United 2026 y los directivos en la Liga MX lo saben y desprendiendo de la conferencia de prensa ofrecida por el presidente de la FMF, Yon de Luisa en Qatar tras el fracaso de no haber avanzado siquiera de la fase de grupos del Mundial, hay tareas por cumplir:

-Definir permanencia de Yon de Luisa

-Definir el proyecto a seguir con una dirección deportiva

-Encontrar al director técnico adecuado

-Remodelar el Estadio Azteca y detallar el Akron y el BBVA

-Trabajar en mejorar las Fuerzas Básicas en los clubes

-Reducir cantidad de extranjeros en el futbol mexicano

-Buscar volver a la Copa Libertadores y a la Copa América

-Pensar más en lo deportivo, que en lo económico