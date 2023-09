US Open: Coco Gauff disfruta del momento

Coco Gauff entiende bien lo que se necesita para alcanzar una Final de Grand Slam. Ya lo hizo. Lo que le falta por experimentar es ganar el campeonato. Y es por ello que su primera presencia en las semifinales del US Open le colma de satisfacción, sin importar el grado de contundencia que le llevó a esa instancia.

“Lo que quiero es el trofeo”, dijo la estadounidense de 19 años.

El metal está cada vez más cerca. Gauff ni se inmutó con el calor, la humedad, la potencia de los golpes de Jelena Ostapenko, imponiéndose ayer 6-0, 6-2 para convertirse en la primera adolescente estadounidense que pisa las semifinales en Flushing Meadows desde Serena Williams en 2001. Serena acabó perdiendo la final de esa edición ante Venus, su hermana mayor.

“Aunque al alcanzar las semifinales, en teoría, si lo que buscas es ganar, te quedan dos partidos. No se puede pensar de esa forma”, dijo Gauff. “Mantengo la misma mentalidad del comienzo del torneo. Es lo que ha aprendido del pasado por haber alcanzado los cuartos de final. Antes que me ponga a pensar que estás cerca de la meta, ahora mismo la mentalidad es que tengo dos semanas por jugar. En eso me enfoco. Y luego, ya veremos cuando esto acabe. Pero ahora mismo, mi consigna es: dos semanas más”.

Para Gauff fue la decimosexta victoria en sus últimos 17 partidos, y ahora enfrentará a la checa Karolina Muchova. Muchova, quien alcanzó la final de Roland Garros en junio, capitalizó un formidable inicio para derrotar 6-0, 6-3 a la rumana Sorana Cirstea.

Hace exactamente un año, Muchova era la número 235 del ranking y se despidió del US Open a las primeras de cambio.