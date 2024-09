La campeona europea España, tras solo poder empatar en la primera jornada en Serbia, consiguió una goleada tranquilizadora de 4-1 en Suiza, en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

España no lidera el Grupo A4, en el que suma cuatro puntos, dos menos que Dinamarca, que venció 2-0 a Serbia y cuenta sus dos partidos por victorias.

Pero más allá de la clasificación, el partido en el Estadio del Servette en Ginebra sirvió a la Roja para reencontrarse ofensivamente, con cuatro tantos, después de quedarse sin pólvora tres días antes en Belgrado.

Es la primera victoria para el equipo de Luis de la Fuente después de su aventura triunfadora de junio y julio en Alemania, donde venció a Inglaterra en la Final de la Euro.

En una noche lluviosa en Ginebra, con un terreno en mal estado, España, dinámica y explosiva desde el arranque, encarriló la victoria con los goles tempraneros de Joselu (minuto cuatro) y Fabián Ruiz (13), que repitió en la recta final (77’). Cerró el marcador Ferran Torres (80).

Suiza acortó distancias antes del descanso por medio de Zeki Amdouni al 41’, pero no pudo continuar la remontada en la segunda parte y la vigente campeona de la Liga de Naciones de la UEFA se quedó con tres valiosos puntos, en un duelo que jugó además en inferioridad numérica por la expulsión en el minuto 20 de Robin Le Normand.

“Tuvimos compromiso y solidaridad. España es un equipo con mayúsculas. Lo que estamos haciendo es para enmarcar”, se enorgulleció el seleccionador español Luis De la Fuente.

“Si algo me gusta alardear es el orgullo que siempre he sentido por este equipo en todos los momentos. Cuando se producen estas circunstancias hacen que te sientas más orgulloso por dar más visibilidad a un grupo de jugadores que son un equipo, no una Selección”, dijo en rueda de prensa.

“Venimos creciendo como equipo desde hace tiempo y se ve en el comportamiento de hoy. Con 11 estábamos realizando un partido muy brillante y con 10 hemos sabido interpretar el juego de manera magistral. Compromiso, solidaridad, trabajo, energía, solidaridad. Cada día seguimos creciendo y estamos demostrando que se puede mejorar”, añadió.

De la Fuente destacó los valores de sus futbolistas que recuperaron la identidad con la que conquistaron con gran brillantez la Eurocopa 2024.

“Estamos haciendo algo importante para un país y para que la gente se sienta identificada con este grupo de jugadores que son ejemplo de valores. Van más allá de lo deportivo, para una sociedad, con valores de trabajar juntos, unidos, sacrificarse por los compañeros. Son valores en alza. Sin eso no se puede crecer. Siento orgullo por estos jugadores que no dejan de sorprenderme”, confesó.

CT