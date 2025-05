El goleador chileno Héctor Mancilla se convirtió en un referente histórico del Toluca y en uno de los grandes goleadores del futbol mexicano. Su gran olfato de gol lo llevó a conseguir dos campeonatos de goleo, además de dos títulos de liga, uno de ellos el último conseguido por los Diablos Rojos hace 15 años.

En entrevista para EL INFORMADOR, Mancilla reveló que el Toluca es el equipo que lo “rescató” de la división de ascenso, por lo que tiene un valor muy especial en su carrera, ya que lo colocó en los primeros planos del futbol mexicano. Por ello, ahora que una final está en puerta, aseguró que será muy especial que el cuadro escarlata termine la sequía de títulos ante un club como América.

“La verdad que sería muy especial cerrar en casa, con tu gente, después de 15 años, contra América. La verdad que sería algo muy lindo para la institución, que se lo merece. Es una institución grande, que siempre ha estado peleando títulos, siempre ha estado ahí, en los primeros puestos, en los primeros lugares, con un Valentín Díez que siempre está ofreciendo lo mejor al equipo. Entonces, para mí sería muy importante y muy reconfortante que Toluca pueda obtener el título el día de mañana contra América”, señaló.

De igual manera, destacó el nivel mostrado por el equipo en todas sus filas, puntualizando a Alexis Vega, de quien consideró que, junto a Paulinho, se ha complementado de gran manera para llevar al Toluca a lo más alto.

“Alexis, que está en un nivel óptimo, se ha complementado bien con Paulinho. La verdad que, en líneas generales, me ha gustado Toluca por la entrega, por la intensidad, por la agresividad que han mostrado en cada partido. Y la calidad también. Me ha dejado contento por todo lo que han mostrado en esta liga y en esta liguilla. Entonces, creo que sería muy merecido que logren el título”, añadió.

Para el doble campeón de goleo en la Liga MX, la casa de los Diablos Rojos será clave en la final, ya que, con el paso de los años, la afición ha convertido su cancha en un verdadero “infierno” para los rivales, por lo que será un factor importante para que Toluca se lleve el campeonato.

“Sí, puede marcar la diferencia. Es una afición que te hace sentir, una afición exigente. Pero sabemos también el rival que va a enfrentar al finalista contra Toluca. América también es un club grande, sabe jugar finales, es el último campeón. Es una final complicada, pero la afición también juega su papel, un papel importante. En otras finales ya lo han demostrado. Va a ser una gran final de vuelta y esperemos que se la pueda llevar Toluca”, puntualizó.

Al final, se dijo privilegiado de formar parte de la historia del Toluca, un equipo que, junto a “Chepo” de la Torre, lo sacó de la división de plata para mostrar su mejor nivel en el futbol mexicano.

“Para mí es un privilegio y un placer poder ser parte de la historia de Toluca. Yo llegué a Veracruz en 2006. Tuve altos y bajos, tuve una lesión bastante complicada. Gracias a Dios, pude volver después a jugar al futbol en Veracruz. Después fui enviado a Coatzacoalcos y, de Coatzacoalcos, me rescatan el ‘Chepo’ y Toluca. Me dieron la confianza de poder ser el nueve en esos años del Toluca. Después de tanto buscar un centro delantero, llego yo a Toluca y, gracias a Dios, pude rendir y responderle a la institución y al Chepo. Nombro al Chepo porque fue quien confió en mí en ese momento y me dio la confianza suficiente para poder desempeñarme dentro del campo de juego y ayudar al Toluca a lograr todo lo que se logró en esa etapa de mi carrera”, concluyó.

