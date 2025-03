Toluca remonta y golea al Necaxa

Cuando está enchufado, Alexis Vega deja en claro que posee un talento impresionante en sus piernas.

El canterano escarlata contribuyó para que el Toluca se repusiera de encontrarse dos goles abajo en el marcador y concretara una impresionante remontada (5-2) sobre el Necaxa en el inicio de la jornada sabatina.

Pero el ex de Chivas no solo ayudó con sus anotaciones, sino que demostró su compromiso con el equipo y se encargó de generar peligro constante sobre la portería visitante e, incluso, no midió sus esfuerzos al momento de bajar a defender la propia.

Sin duda alguna, este es el Alexis Vega que la afición choricera necesita y quiere ver en cada partido.

Dos caras completamente distintas ofrecieron los Diablos Rojos frente a los Rayos: en la primera mitad fueron superados con facilidad, mientras que en la segunda aprovecharon su poderío ofensivo y fueron ampliamente superiores. En esta ocasión lograron salir avantes, pero necesitarán no confiarse demasiado en próximos partidos.

El equipo hidrocálido no se presentó en la capital mexiquense con la intención de jugar a no perder y rápidamente consiguió adelantarse en el marcador de la mano de Díber Cambindo (10’), quien sigue más que encendido.

Antes del descanso, José Paradela (43’) amplió la ventaja y todo parecía indicar que el Necaxa podría salir del “Infierno” con los tres puntos, pero los dirigidos por el “Turco” reaccionaron a tiempo.

El siempre eficaz Paulinho acercó al Toluca con una anotación ya en el tiempo añadido (45+9), lo que sirvió para devolver la confianza a los escarlatas.

En cuestión de 20 minutos, los Diablos Rojos le dieron rápidamente la vuelta al marcador y comenzaron con la sorpresiva remontada.

Primero apareció Antonio Briseño (53’) y después Alexis Vega (55’, 75’ y 84’), quien vivió una tarde de ensueño con su rendimiento, tanto goleador como de liderazgo.

El Toluca se repuso de la dolorosa derrota que sufrió en la última jornada a manos del América y cobró revancha ante un Necaxa que era el menos culpable, pero que sufrió la “ira” de un equipo que demostró que es un serio candidato en el Clausura 2025, si hace las cosas correctamente.