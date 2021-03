No todo fue malo para los atletas mexicanos en este parón por el COVID-19, pues deportistas como Mariana Arceo aprovecharon su tiempo para crecer en confianza de cara al que posiblemente será el compromiso más importante de su carrera deportiva: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

''He madurado un poquito más en el aspecto de que ya tenía mi plaza para Juegos Olímpicos, sí me hacía falta sentar un poquito más el trabajo, y ahora con la pausa lo he logrado hacer y conseguí estar más sólida en mis entrenamientos. Al final eso es lo que importa para Juegos Olímpicos. Al principio sí parecía una espera muy larga, pero ahora de nuevo estamos a unos meses, así que pasó rapidísimo todo esto''.

Mariana Arceo llegará a esta justa veraniega después de dos años de haber conseguido su boleto, pues en julio próximo se cumplirá el segundo aniversario del día en que consiguió su plaza al colgarse la medalla de oro dentro de los Juegos Panamericanos de 2019.

A pesar de que tuvo tiempo extra para prepararse y crecer en confianza, el último año también tuvo sus momentos complicados para la pentatleta, pues fue la primera deportista mexicana en ser diagnosticada con el COVID-19.

Recientemente se cumplió un año de que Mariana fue diagnosticada con esta enfermedad, pues el 17 de marzo de 2020 se dio a conocer su caso después de que estuviera concentrada en Barcelona, España.

