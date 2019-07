Todavía me falta: ''Lolo'' Reyes

Poco a poco, los rojinegros del Atlas comienzan a recuperar a sus jugadores lesionados, esos que no estuvieron en la campaña pasada y que se les extrañó en el primer equipo por su calidad, experiencia y liderazgo, jugadores como Ricardo Álvarez y en este caso, Lorenzo Reyes. El chileno explicó este miércoles en conferencia de prensa, que todavía le falta ritmo físico y futbolístico, sin embargo eso lo irá mejorando conforme avancen las jornadas.

Y ahora ante la prensa charlará nuestro mediocampista Lorenzo Reyes. ��#LateConFuria ��⚫️ pic.twitter.com/vVad2Zf2Zg — Atlas FC (@atlasfc) July 31, 2019

''Lolo'' ya jugó unos minutos frente a Monarcas Morelia en la Liga y en la Copa fue titular, capitán y fue relevado en el segundo tiempo en el juego ante los Tuzos en el Estadio Jalisco. Tras estos partidos, el líder del mediocampo rojinegro dijo sentirse cómodo en la cancha.

''El partido que entré con Morelia me sentí muy bien, ahora con Pachuca lo mismo, pero creo que todavía me falta ponerme mejor físicamente y eso me lo darán los partidos que juegue. Me he sentido muy cómodo'', dijo el mediocampista andino.

