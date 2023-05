Tras el empate sin goles frente a los Tigres en el partido de Ida de la Final del Clausura 2023 disputado en el Volcán, el profe Pauno, director técnico del Guadalajara dijo irse poco satisfecho por el resultado, pero tranquilo y convencido de haber hecho un buen partido, secando por completo los intentos del equipo rival.

El serbio explicó que sus intenciones eran no recibir goles y buscar hacer daño al frente, de ahí que solo uno de sus dos objetivos se hayan logrado en este intenso encuentro en Monterrey, Nuevo León.

“Sensaciones positivas ver al equipo trabajar así, convencidos de haber hecho un buen partido, el planteamiento fue así, que no nos marcaran y buscar un gol y eso nos faltó, pero fue muy positivo y así son las finales. No fue un resultado fantástico, pero lo que nos da es poder construir encima de esta actuación y vamos a estar listos para el domingo, no hay que darle muchas vueltas y no explicar mucho”, indicó el timonel rojiblanco.

El próximo domingo en el Estadio Akron, Chivas y Tigres se disputarán el título del futbol mexicano, hasta el momento no hay nada para nadie, pero según el Profe Pauno, el Guadalajara tendrá la ventaja de jugar ante su gente.

“El domingo empezamos de nuevo, de inicio, 0-0 para los dos equipos y los dos queremos ganar, será un gran partido, una gran disputa, una gran final y cualquiera puede ganar, nosotros estamos listos para ganar con nuestra gente, con trabajo y orden lo vamos a lograr”, explicó Pauno.

Finalmente, el estratega explicó que la lesión de Alexis Vega no es complicada y no pone en riesgo su participación en el partido de Vuelta a disputarse este domingo por la noche, simplemente su cambio se debió a darle descanso y seguir rehabilitando su rodilla, la cual fue operada a inicios del certamen.

“Alexis está muy bien, todos tienen sus protocolos o sus osas qué tratar, ahora su recuperación es fundamental, de eso va a depender el trabajo que haremos para el domingo, la recuperación”, apuntó.



