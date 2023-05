Jugó para el conjunto felino del Apertura 2014 al Clausura 2016, tuvo pocos minutos, jugó finales, logró cosas importantes, pero su necesidad de más minutos, le hicieron pedir su salida de Tigres.

Antonio “Pollo” Briseño, defensa central del Guadalajara, dijo no sentir que la serie final por el título del futbol mexicano sea una revancha ante el equipo de Nuevo León.

“A final de cuentas estoy agradecido con Tigres, ahí estuve hace unos años, estuve en finales, no lo tomo como revancha, al final estuve jugando, quería minutos, pedí salir en su momento y me abrieron las puertas, con ellos tengo agradecimiento, me dejaron salir a Europa, luego estuve en Juárez y Veracruz, pero con Tigres jugué Libertadores, pero no lo veo como revancha, sino como una Final”, expresó el “Pollo” Briseño.

El central mexicano se perfila para repetir como titular en el partido de Ida de la Final a disputarse en el Estadio Universitario, con la consigna de marcar de cerca al siempre peligroso André Pierre Gignac, aunque sabe que si hay algo que pueda ayudar a los Tigres, es la presión que ejerce el “Volcán”.

“Es parte del futbol, cuando vas de visitante hay mucha gente del equipo local, el 90 por ciento del aforo es de abonados y es parte dé, sabemos que hay que jugar con eso, ya hemos jugado acá, es gente que se entrega a su equipo y eso pasa en el Akron, la gente de Chivas va a pesar y eso es lo bonito”, dijo Briseño.

Pero el francés no es el único a quien los zagueros rojiblancos deban marcar, ya que Tigres posee a varios futbolistas de cuidad.

“Nuestro equipo ha trabajado para jugar como conjunto, sabemos que André es un jugador impresionante que ha metido goles como sea, es un jugador muy importante, igual Córdova, está Quiñones, Laínez, es un conjunto muy peligroso, pero también podemos hacer daño, esto no se define por nombres, sino por equipo”, apuntó.

