Un estadio con capacidad para 41 mil 886 aficionados, que apoya durante los más de 90 minutos que duran los partidos, que le suelen pesar a los rivales, es algo que no le asusta al Guadalajara, ya que tienen memoria de dos resultados, la Final de Ida en 2017 en donde empataron 2-2 y el más reciente duelo, en donde el Rebaño ganó 2-1 en torneo regular.

Así lo expresó Fernando “Nene” Beltrán, quien señaló que no jugarán contra el estadio, sino contra los Tigres, contra sus jugadores, ya sean peligrosos o no.

“No es que venimos acá a ver si la afición de Tigres nos asusta o no, venimos a enfrentar a Tigres, porque son los jugadores, a ellos hay que respetar, tienen jugadores que pueden marcar diferencia, y con el debido respeto que siempre hemos tenido, pero simplemente adentro somos 11 contra 11 y hay que pelear al tú por tú”, dijo el mediocampista mexicano.

El “Nene” reconoció que hoy en día vive su mejor momento como futbolista y que está listo para buscar el título del futbol mexicano enfundado en la camiseta de sus amores, final que hoy en día lo tiene enfocado en la serie y no en lo que ocurra en el entorno.

“Siempre lo decía, no sabía cuándo iba a llegar el momento, no sé si más grande, me tocó ahorita en una buena edad para ser campeón, pero esta sensación de estar tan cerca, de tener la oportunidad de pelear por el título, lo que siempre quise, me tiene muy concentrado, no he visto nada hacia los lados, no he visto lo que hemos generado, se habla que la gente está ilusionada, pero no me voy a enfocar en eso hasta que logremos el objetivo, porque todo lo que hemos hecho, los puntos, lo que hemos logrado como grupo, no servirá de nada si no ganamos, está en nuestras manos, nos toca tener más ganas que el rival”, dijo.

