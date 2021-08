Miguel Herrera y Tigres dejaron escapar la victoria ante Atlas en el Estadio Universitario y esto no dejó nada contento al "Piojo", aunque reconoció el trabajo de los Zorros.

“Afortunadamente estamos peleando la parte alta”

"No hay partido cómodo en el futbol. Atlas viene siendo la mejor defensa en el torneo. Hoy fue un partido de mala suerte, el gol de ellos es un golazo. Las llegadas claras las tuvo Tigres", dijo Herrera al término del encuentro.

Tigres se tuvo que conformar con un empate (1-1) y aunque fueron superiores, no lograron retomar la ventaja.

"Hay mucho que trabajar. No nos llevamos los tres puntos por esa mala suerte de errar en el arco rival. Mucho qué analizar, no es fácil llegar a un equipo donde tenía un arraigo de juego, afortunadamente estamos peleando la parte alta, pero no es bueno sumar de a uno en casa", declaró.

Sobre la lesión de Carlos González en la primera mitad, el técnico de lo norteño explicó lo siguiente: "Lo de Charly, pues no tenemos otro delantero. Con André afuera, está haciendo sacrificio. Es una molestia, no fue más que eso. Mañana (domingo) se hará la resonancia, no va a viajar mañana, después de los exámenes, se pondrá de acuerdo nuestro doctor con el de la Selección (paraguaya) para ver qué sigue con Carlos".

***

¡Únete a la celebración!

El Atlas FC cumple 105 años de vida y lo celebramos con un suplemento especial que podrás encontrar el lunes 16 de agosto en la app de INFORMAPlus. Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Recuerda que si ya eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33-3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

AC