Tigres no debería jugar el partido contra Atlas: Nahuel Guzmán

Aunque dejó en claro respetarán las decisiones de los dirigentes, el portero de los Tigres de la UANL, Nahuel Guzmán, consideró que por reglamento el partido frente a los Rojinegros del Atlas, pendiente de la jornada ocho del Torneo Apertura 2017, no debería jugarse.

"Me hago responsable de lo que digo, el partido no se debería de jugar, no sé qué hay detrás, no sé qué habrá entre las dirigencias, no sé si me estoy metiendo en problemas, hemos sido de los que viajamos y estuvimos en la cancha y está claro que había negligencias de parte del equipo rival".

"Sin meterme en las medidas o cuál fue el problema, sin querer tener problemas con Atlas como institución, pero la realidad es que había una pantalla de 30 metros de diámetro a 10 metros de la cancha y no sé cuál fue la causa pero el partido no se podía jugar y si el reglamento dice algo, debería haber tomado con responsabilidad la decisión", manifestó.

El cancerbero dejó en claro que esa es sólo su visión, pero que lo hace con base en lo que dice el reglamento, por lo cual desde su punto de vista deberían hacerse responsables los involucrados y que no es porque no quiera jugar, por lo cual insistió acatarán las órdenes.

El partido, programado para el 8 de septiembre pasado se pospuso debido precisamente a que una pantalla gigante se colocó en el estadio Jalisco a una distancia muy baja de la cancha. El partido fue reprogramado para el próximo miércoles 1 de noviembre a las 21:00 horas.

Guzmán habló sobre el partido que tendrá este fin de semana Tigres contra Cruz Azul y dijo tendrán que estar atentos en ese compromiso, en el cual destacó el número de elementos que en ocasiones La Máquina coloca al frente.

"Ellos tal vez tengan esta obligación, por la necesidad de conseguir los tres puntos tengan la necesidad de arriesgar y nosotros a leer esos momentos en el partido, tendremos que replegarnos para contragolpear, es una cancha difícil (la del estadio Azul), una de las características de ese equipo es poner gente arriba, cinco o seis jugadores y hay que estar atentos a eso", añadió.