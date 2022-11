La Fórmula 1 anunció hace dos semanas que el siguiente Gran Premio de México será del 27 al 29 de octubre de 2023, pero no sólo eso, también dio a conocer los precios de los boletos y cuándo comenzarían a venderse los mismos a través de la plataforma Ticketmaster.

Fue este martes 15 de noviembre cuando los fanáticos de la F1 pudieron empezar a gestionar la compra de sus entradas para la carrera del siguiente año, sin embargo, en redes sociales han acusado muchos problemas con la página para obtenerlos, señalando que en algunos casos marca "error".

"¿Cómo ya no va a haber boletos en grada 2 para la F1, ni con priority, ni en preventa?", cuestiona la usuaria @JuliFeregrino; "Tres horas a la basura, sin boletos para la f1, gracias", reclama @Karohigareda; "En la vida vuelvo a comprarte un boleto, 30 años comprándote y saboteas la F1, no puedo creer que no tengas la tecnología para atender la demanda", dice por su parte @MiqueVike.

Entre tantas quejas de tuiteros, el perfil oficial del Gran Premio de México explicó que: "Ticketmaster está presentando fallas en su sistema por lo que no ha permitido la compra de boletos en su canal digital, se encuentran trabajando en ello. Contamos con boletos en todas las localidades y en breve estaremos compartiendo información. Gracias por su comprensión".

Tras esto, los usuarios de Twitter deberán seguir esperando hasta que la plataforma deje de presentar los errores.

Antes de que se corriera el Gran Premio de México 2022 el pasado domingo 30 de octubre, se anunció con bombo y platillo la renovación del gran Circo en el país hasta 2025, lo que ha hecho felices a muchos seguidores del deporte.

Estas son las reacciones de algunos tuiteros por Ticketmaster y el GP de México:

OF