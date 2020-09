Termina el sueño de Renata Zarazúa en Roland Garros

La mexicana Renata Zarazúa (178 del mundo) vio truncado su sueño en Roland Garros al caer este miércoles en segunda ronda del Grand Slam francés ante la ucraniana Elina Svitolina (quinta) por 6-3, 0-6, 6-2.

Zarazúa, que cumplió 23 años este miércoles, no pudo celebrar la efeméride logrando la gesta de colarse entre las 32 mejores del torneo.

Pero la primera mujer mexicana en disputar un cuadro principal de un Grand Slam desde que lo hiciese su compatriota Angélica Gavaldón en la edición del 2000 del Abierto de Australia se va de París con la cabeza alta después de haber superado la primera ronda, a la que llegó procedente de las clasificaciones, y con un partido en la pista principal Philippe-Chatrier ante la quinta raqueta del mundo, a la que llegó a endosar un set en blanco.

Una amarga pero caudalosa fuente de enseñanzas para Zarazúa, que nunca antes se había enfrentado a una integrante del Top-20 de la clasificación WTA.

Aún así, Zarazúa jugó sin complejos y ofreció varios golpes meritorios que suscitaron los aplausos de los escasas decenas de espectadores que presenciaron el partido que abrió la jornada en Roland Garros, el único que se pudo disputar del primer turno bajo el nuevo techo de la pista principal, en una lluviosa y gris mañana en la capital francesa.

Set en blanco para la historia

Después de haber arrasado a la francesa Elsa Jacquemot (525) en primera ronda, Zarazúa se encontró con una jugadora mucho mejor posicionada en la clasificación WTA, y que llegaba a la capital francesa después de adjudicarse el Torneo de Estrasburgo, también sobre arcilla.

La mexicana pagó lo imponente del escenario en los primeros juegos del partido y pronto se vio con un 4-0 en contra.

Pero se recompuso y desde el primer set dejó a las claras de que quería extraer algo más que una buena experiencia ante la ucraniana. Zarazúa se apuntó los tres siguientes juegos, a pesar de que el set finalizó con 6-3 para la favorita. Un aviso para lo que llegaría a continuación.

En la segunda manga Zarazúa protagonizó una de las gestas de lo que va de torneo ante una Svitolina superada en todas las facetas, incrédula ante el vendaval que tenía enfrente. Un 6-0 para la historia del tenis del país azteca.

"Sinceramente aún me pregunto qué me pasó en el segundo set, no recuerdo mucho lo que pasó, quizá estaba aún soñando", ironizó Svitolina, quien reconoció que no sabía nada de su rival mexicana antes del partido.

"Fue una sorpresa para mí, estos días juego contra chicas que no conozco. (Renata) es sólida, mueve la bola muy bien con su pequeña estatura", afirmó.

Ya en el set definitivo Zarazúa volvió a verse con 2-0 en contra, pero gastó sus últimas energías en ponerse 2-2 antes de ceder en los cuatro siguientes juegos despedirse con la cabeza de la pista Central, tras una hora y 35 minutos de juego.

Sin las cuatro dobles faltas cometidas y sin varios errores no forzados en las inmediaciones de la red, Zarazúa podría haber ampliado su registro de cuatro victorias y una derrota en este 2020 con el que llegó al duelo de este miércoles.

Svitolina, dos veces cuartofinalista en Roland Garros, y dos veces semifinalista de un Grand Slam, se medirá en tercera ronda con la rusa Ekaterina Alexandrova, victoriosa ante la australiana Astra Sharma.

