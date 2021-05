Tepatitlán, por el título de Campeón de Campeones

Por más que hubo festejos, que la euforia sigue tras el título en la Liga de Expansión al vencer a Morelia en la Final, el conjunto de Tepa no ha terminado su participación, todavía le queda un compromiso qué cumplir.

El título de Campeón de Campeones está a la vista y para ello deben disputar dicho trofeo ante el campeón del torneo pasado, la Jaiba Brava de Tampico Madero, primero en Tamaulipas, luego en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez.

“Lo que sigue es la siguiente Final que se nos viene esta semana y ya luego veremos qué sigue, ahora hay que concentrarse en los partidos y pensar en la Final, porque es una buena oportunidad para volver a ser campeones”, platicó Juan Carlos Martín del Campo.

Para este partido, Luis Márquez está en duda, ya que no ha podido recuperarse, como ha sucedido a lo largo de toda la Liguilla, de una pubalgia que le aqueja, sin embargo el habilidoso volante no se quiere perder dicha serie.

“Así he jugado toda la Liguilla, hasta dos o tres partidos de antes de que empezara y pues yo voy a estar lo que me dé, pero también es una Final y quién no quisiera jugarla”, dijo Luis Márquez.

Los horarios y días oficiales para esta serie de partidos por el título de Campeón de Campeones, se conocerán este lunes por la mañana.

AJ