El tenis mexicano tiene un nuevo referente, un joven que recientemente logró lo impensable, ganar Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. Lo hizo en la categoría de dobles juvenil haciendo pareja con el ruso Yaroslav Denim; sin embargo, Rodrigo Pacheco apunta todavía más alto, que es ser como su ídolo y referente: Rafael Nadal.

A sus 18 años, no sólo ganó en el polvo de ladrillo de París, sino que venía de hacer lo propio en Milán, por lo que Pacheco está llamado a ser el futuro referente del tenis mexicano; pero para que eso ocurriera, tuvo que sacrificar un sinfín de comodidades y alejarse de su familia y amigos, que a pesar de ello siempre le han brindado su apoyo.

Rodrigo Pacheco se encuentra listo para continuar con la gira europea, su siguiente parada es un par de torneos sobre césped, culminando con el siempre soñado y complicado Wimbledon, en donde seguirá participando como juvenil, con la esperanza de que pronto pueda hacerlo a nivel profesional y enfrentarse a los tenistas que todo mundo admira y aplaude.

—¿Cómo fue ganar un Grand Slam?

—Pues, la verdad es que fueron sentimientos de un cambio muy drástico, porque a pesar del principio de semana que, tanto yo, como todo el mundo esperaba un mejor resultado en singles, este deporte es complicado porque nunca sabes qué va a pasar. Me puse muy nervioso, me metí en dobles donde fue todo lo contrario, desde que entra el partido sentí un cambio drástico desde el primer punto y todo me salió, lo disfrutaba más, y al final, pues, me llegó la emoción, súper feliz, tanto mi familia como yo, mi equipo, pude ganar un Grand Slam, y aunque fue en dobles, es un gran título también.

—Viene la temporada de césped, ¿cuál es tu objetivo?

—Sí, bueno, es una superficie en la que no tengo la experiencia que tengo como en las otras dos. Es una superficie que a mí se me hace divertida, no me meto tanta presión, porque sí es más común, a ver qué va a pasar, sé qué lo puedo hacer muy bien, tengo un juego que se puede adaptar a las canchas como estas, tengo fe de que lo haré bien, voy a intentar tener una mentalidad ganadora para para enfrentar este gran torneo y, bueno, seguir teniendo buenos resultados a nivel mundial.

—Habrá más reflectores sobre ti, ¿estás preparado?

—Pues, la verdad que a veces me genera motivación. Que todo tu trabajo y esfuerzo la gente ya esté viéndolo. Bueno, yo voy a seguir dando todo de mí, yo estoy aquí en Europa y esto hace que yo no me enteré mucho de lo que se está hablando en México.

—¿Qué te falta para instalarte en un cuadro principal de un torneo de la ATP?

—Pues ahora ya he empezado a jugar mis torneos profesionales; a principio de año gané dos partidos a nivel Challenger, yo me voy a ir enfocando más en ir al profesional y poco a poco van a ir llegando los resultados. Poco a poco me voy acercando al ranking para poder competir contra los grandes.

—¿Cómo ves el tenis mexicano en la actualidad?

—No soy quién para decirlo, cada quien toma sus decisiones, sus rumbos, ya si son las decisiones adecuadas o no, pero a veces puede haber falta de jugadores por distintas situaciones, pero yo no soy el indicado para decirlo, sólo ellos saben, tal vez no les guste tanto la competencia intensa.

En su carrera como juvenil, Pacheco ya ha ocupado el primer sitio del ranking ITF. ESPECIAL

Un gusto heredado de familia

Con una experiencia relativamente corta en el tenis, Rodrigo Pacheco se acercó a este deporte por herencia familiar, pero fue tan grande el gusto que sus objetivos han cambiado con el paso de los años.

“A mi papá le gusta mucho el tenis, él me inscribió a clases a los 11 años, y poco a poco le fui agarrando el gusto. Recuerdo, cuando me llevaba a competir, la competencia me hacía muy feliz, sentía algo que no sentía nunca en mi vida, y eso fue lo que más me llamó la atención en el tenis”.

—¿Quién es tu ejemplo a seguir?

—Mi ídolo siempre ha sido Rafa Nadal, sé que llegar a ser como él es casi imposible, pero, bueno, me gustaría ser como él, es zurdo como yo, la verdad es muy guerrero que eso llama mucho la atención, es una buena persona y siempre que entra a la cancha lo da todo, que eso también llama mucho la atención como jugador. Y mi estilo de juego, intento que sea un poco parecido al de él, y sí, por eso es mi ídolo.

