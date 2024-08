Tras más de dos años sin ganar un torneo, la tenista Paula Badosa volvió a lo alto al ganar en Washington hace unos días. La catalana reconoció que la victoria no es una casualidad sino fruto de una serie de cambios que ha realizado para mejorar física y mentalmente.

Tras la dolorosa derrota en Madrid este año, algo cambió, pues la segunda mitad de la temporada ha sido positiva.

“Físicamente he hecho un cambio muy grande. Justo después de Madrid cambié de preparador físico y empecé con el equipo psicológico que había tenido cuando fui la dos del mundo. Eso también me dio mucha confianza y fe. Al final cuando confías mucho en algo, eso ayuda mucho como jugador y creo que el cambio físico se está notando mucho”, declaró.

“También la espalda me ha respondido estos últimos meses y he podido hacer un trabajo, seguido y constante. Eso me ha dado esta mejora física que se nota en la pista. Y cuando estoy bien físicamente, se me nota mucho. Y también creo que soy una jugadora que necesito mucho el físico, que es lo que me gustaría seguir mejorando, pues soy una jugadora muy explosiva”, añadió.

“Nunca es fácil volver. Creo que lo estoy haciendo bastante bien. En los primeros meses, poder ganar un título como el que gané creo que son noticias muy positivas”, explicó.

La española volverá en las próximas semanas para disputar del 9 al 15 de septiembre el GDL OPEN AKRON WTA 500.