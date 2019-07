"Tenemos que amar más y odiar menos": discurso de Rapinoe es viral

Megan Rapinoe, capitana de la Selección femenil de futbol de Estados Unidos, ofreció ayer miércoles un discurso que se ha vuelto viral en redes sociales.

"No podría estar más orgullosa de ser co-capitán de este equipo con Carly (Lloyd) y Alex (Morgan)", dijo Rapinoe en Nueva York, donde las jugadoras estadounidenses celebraron con un desfile el título mundial que se adjudicaron el pasado domingo ante Holanda.

Rapinoe, que es abiertamente lesbiana, destacó la diversidad de la Selección estadounidense: "Sorbemos té, tenemos celebraciones, tenemos pelo morado y rosa, tenemos tatuajes y rastas, tenemos chicas blancas y negras, y todo lo que hay entre esos dos colores, tenemos chicas heterosexuales y gay", dijo.

En uno de los fragmentos más citados del discurso la futbolista hace un llamado a la unidad en un momento en que Estados Unidos vive una fase de profundas divisiones.

"Tenemos que ser mejores, tenemos que amar más, odiar menos, tenemos que escuchar más y hablar menos, tenemos que saber que esta es la responsabilidad de todos, de cada persona que está aquí, de cada persona que no está aquí, de cada persona que no quiere estar aquí, cada persona que está de acuerdo y las que no".

"Hagan lo que puedan, hagan lo que tengan que hacer, piensen fuera de ustedes, sean más, sean mejores, sean más grandes de lo que han sido antes. Si este equipo es una representación de lo que pueden ser cuando hacen eso, por favor, tomen eso como un ejemplo. Este grupo es increíble, cargamos tanto en nuestros hombros para celebrar con ustedes hoy y lo hicimos con una sonrisa, así que hagan lo mismo por nosotras".

