Temporada de contrastes

La segunda mitad de la temporada 2019 de las Grandes Ligas ya se puso en marcha, y con ella los peloteros mexicanos que militan en la Gran Carpa buscarán demostrar su calidad, aunque en lo que va de la campaña son pocos los beisbolistas aztecas que han dado de qué hablar en la mejor Liga del planeta.

Ya sea por pocas oportunidades, bajas en su nivel de juego o por lesiones, pero en la actualidad son contados los peloteros de México que brillan con luz propia en las Ligas Mayores, y para muestra está lo sucedido en la pasada edición del Juego de Estrellas, en la que no hubo presencia de jugadores tricolores.

Nombres como el de Joakim Soria, Marco Estrada o Manny Bañuelos, son algunos de los beisbolistas nacionales que no han brillado como se esperaba, mientras que del otro lado se pueden enlistar a Roberto Osuna y Alex Verdugo como los peloteros aztecas más rendidores en lo que va de la campaña.

Presas de las lesiones

Como ha sido durante las últimas temporadas, las lesiones han hecho acto de presencia para mermar el desempeño de los beisbolistas mexicanos. Ejemplo de esto es lo sucedido con Marco Estrada, el abridor de los Atléticos de Oakland, quien fue enviado a la lista de lesionados por dolencias en la espalda. Mismo caso de Manny Bañuelos, quien presenta una molestia en un hombro. La lesión más grave ha sido la del relevista de los Phillies de Filadelfia, Víctor Arano, quien se perderá toda la campaña por una cirugía en el codo derecho.

Poco brillo

En lo que respecta a los peloteros que no han tenido el rendimiento esperado, está el caso del cerrador y relevista Joakim Soria, quien no ha tenido los números que se esperaban con la novena de Oakland al tener marca de un triunfo y cuatro derrotas con una efectividad de 4.89 y no contar con salvamentos. Lo mismo sucede con Luis Cessa en los Yankees de Nueva York y Héctor Velázquez con los Medias Rojas de Boston, quienes no han tenido la oportunidad de destacar, tanto en su labor como abridores y relevistas.

Los más destacados

Julio Urías

AP

El lanzador mexicano de los Dodgers ha sido utilizado en pocas ocasiones como abridor y como relevo, aunque su labor ha sido destacada. El sinaloense cuenta con marca de cuatro triunfos y dos derrotas, además de haber consumado tres salvamentos que lo llevan a un 2.45 de efectividad.

Roberto Osuna

AP

Actualmente, el cerrador sinaloense de los Astros de Houston es el mexicano más destacado en la Gran Carpa, ya que cuenta con 19 salvamentos, además de tener una efectividad envidiable de 2.15. Osuna registra tres triunfos y dos derrotas.

Alex Verdugo

AP

El jardinero de los Dodgers de Los Ángeles es otro de los mexicanos que más ha brillado en la campaña al haberse adueñado de un puesto como titular en la novena californiana. Verdugo tiene un promedio de bateo de .306 con 40 carreras producidas y 10 jonrones conectados.

Giovanny Gallegos

AP

El relevista sonorense ha sido utilizado con regularidad por los Cardenales de San Luis al haber tenido la oportunidad de subir a la lomita en 36 oportunidades, en las que ha logrado un triunfo y un descalabro, además de un promedio de efectividad de 2.66.

Debutantes

AP

En la campaña 2019 son dos los peloteros que han tenido la oportunidad de debutar en la Gran Carpa. El primero de ellos fue el relevista Gerardo Reyes, quien ya se estrenó con los Padres de San Diego y actualmente se mantiene activo en el roster con marca de cuatro victorias en sus salidas de corto plazo, siendo uno de los relevistas más rentables de la organización. Asimismo, el mazatleco José Urquidy (foto) ha tenido acción con los Astros de Houston en dos ocasiones, en las que se ha ido sin decisión.