Técnico de Morelia pide evitar exceso de confianza ante Chivas

El entrenador del Morelia Roberto Hernández pidió a sus jugadores dejar a un lado los excesos de confianza porque el campeón Chivas de Guadalajara pasa por un mal momento y los conminó a la concentración absoluta para clasificar a la liguilla del Torneo Apertura 2017.

"No quiero que mi equipo entre a la cancha creyendo que Chivas no está bien y que están debajo de la tabla, porque no será un rival fácil, será muy difícil, es un equipo peligroso que en casa se hace fuerte. Tiene mucha velocidad por la juventud que cuenta en sus filas", expresó el estratega.

Analizó que si el campeón es lugar 16 en la clasificación general con nueve puntos y está al borde de la eliminación de la liguilla, tiene otro ingrediente que lo obliga a ser mejor por el tema del descenso.

"También tiene la presión de las matemáticas, pues tiene que sumar todas las victorias posibles de aquí hasta el final para alcanzar la liguilla", dijo.

Por ello, quiere la mayor concentración de sus jugadores, que no se confíen del mal paso de Guadalajara, y que mejor se concentren en lo suyo, porque Morelia está dentro de la zona de calificación a la liguilla y no debe salir de esa posición.