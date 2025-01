El exjugador y miembro del Salón de la Fama, Michael Irvin, declaró que Taylor Swift podría estar “robando” el título de ‘America’s Team’ (Equipo de América) de los Dallas Cowboys a favor de los Kansas City Chiefs. Durante su participación en el podcast It Is What It Is, Irvin señaló:

“Hablemos sobre Caitlin Clark y Taylor Swift en el juego del fin de semana de los Kansas City Chiefs. Están tratando de hacer que eso suceda. Esas son dos buenas chicas estadounidenses que están tratando de robar el título de ‘America’s team’ para estos Chiefs”.

El título histórico de los Cowboys

Desde 1979, los Dallas Cowboys han sido conocidos como el ‘Equipo de América’, gracias a Pat Summerall, locutor de CBS, quien acuñó el término debido a su popularidad. A pesar de no haber llegado a una final de la Conferencia Nacional en 30 años, el título ha permanecido como un símbolo del equipo.

Taylor Swift y su impacto en los Chiefs

El domingo pasado, Taylor Swift, quien apoya a su pareja, Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs, asistió al partido contra los Houston Texans junto a Caitlin Clark, estrella de la WNBA.

Desde que la cantante empezó su noviazgo con el ala cerrada de Kansas City, el impacto económico de esta relación ha dejado a la NFL y a Chiefs ganancias superiores a los 331 millones de dólares, según datos de Apex Marketing Group , empresa líder en servicios de consultoría en publicidad y marca, y ha aumentado el número de seguidores del equipo entre un 30 y 40 por ciento.

Aunado a la presencia de Swift, la popularidad de los Chiefs se ha potenciado gracias a sus victorias. Desde 2020 Kansas City ha jugado cuatro Super Bowls, de los que ha ganado tres.

En lo que respecta a los títulos de Conferencia Americana, este domingo disputará su séptima final consecutiva; enfrentará a los Buffalo Bills. En las seis anteriores tiene cuatro victorias y dos derrotas.

Dichos logros contrastan con los 30 años que lleva Cowboys sin llegar a una final de la Conferencia Nacional y, por ende, a una Super Bowl , subrayó Michael Irvin, campeón con Dallas en los Super Bowls de 1993, 1994 y 1996.

"La última vez fue cuando yo jugaba, ahora están ahí Eagles y Washington, ¿y los Cowboys? Es a lo que me refiero", concluyó.

JM